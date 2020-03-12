Hindistan'da Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm - Son Dakika
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Hindistan'da Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm

6 saat önce

Hindistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilk ölüm kayıtlara geçti.

Hindistan'da Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm, System.String[]

Hindistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilk ölüm kayıtlara geçti.

Ülke basınında yer alan habere göre, Karnataka eyaleti sağlık biriminden yapılan açıklamada, eyaletin Kalburgi bölgesinde 76 yaşındaki bir erkek hastanın yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Salı günü hayatını kaybeden hastaya yapılan Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığının belirtildiği açıklamada, hastanın 29 Şubat'ta Suudi Arabistan'dan ülkesine döndüğü ifade edildi.

Hindistan'da şimdiye kadar 74 kişide koronavirüs tespit edildiği aktarıldı.

Hindistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 09:12 Kaynak: AA
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