Hindistan'da Kovid-19 salgını nedeniyle kapatılan sinemalar yeniden açıldı - Son Dakika

Hindistan'da Kovid-19 salgını nedeniyle kapatılan sinemalar yeniden açıldı

15.10.2020 16:19
Hindistan'da Kovid-19 salgını nedeniyle kapatılan sinemalar yeniden açıldı, System.String[]

Hindistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kapatılan sinema salonları, 7 ay aradan sonra yeniden hizmet vermeye başladı.

Hindistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kapatılan sinema salonları, 7 ay aradan sonra yeniden hizmet vermeye başladı.

Salgın nedeniyle mart ortasında kapatılan 10 binden fazla sinema salonu bugün itibarıyla kapılarını yeniden açtı.

Yılda 2 binden fazla filmin üretildiği "Bollywood" film endüstrisiyle tanınan ülkede sinema salonlarının kapatılması, 2,8 milyar dolarlık bir sektörü durma noktasına getirmişti.

Salgının süren etkisi nedeniyle, yeniden açılan sinema salonlarına halkın ilgisi sınırlı kalırken, gösterimdeki filmlerin daha önce vizyona girmiş filmler olması dikkati çekti.

Kovid-19 salgınından en yoğun etkilenen ülkelerin başında gelen Hindistan'da bugüne dek 7 milyon 309 bin 164 vaka tespit edilirken, virüs nedeniyle 111 bin 337 kişi hayatını kaybetti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan dünyada en fazla vakanın görüldüğü ikinci, en fazla ölümün görüldüğü üçüncü ülke konumunda bulunuyor.

Nüfusu 1,4 milyara yaklaşan Hindistan, halen günlük olarak en fazla vaka ve ölümün kaydedildiği ülke durumunda.

Bollywood, Hindistan, Film, Mart, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hindistan'da Kovid-19 salgını nedeniyle kapatılan sinemalar yeniden açıldı - Son Dakika

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