Hindistan'da Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı 185 bine yaklaştı - Son Dakika

Hindistan'da Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı 185 bine yaklaştı

14.04.2021 10:35
Hindistan'da Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı 185 bine yaklaştı, System.String[]

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkeler arasında yer alan Hindistan'da son 24 saatte 184 bin 372 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkeler arasında yer alan Hindistan'da son 24 saatte 184 bin 372 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 1027 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 172 bin 85'e yükseldi.

Böylelikle ülkede günlük kaydedilen ölü sayısı son 6 ayın en yüksek düzeyine ulaştı.

Hindistan'da son 24 saatte 184 bin 372 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 13 milyon 873 bin 825 oldu.

Bu, ülkede 30 Ocak 2020'de ilk Kovid-19 vakasının görülmesinden bu yana en yüksek günlük vaka artışı olarak kayıtlara geçti.

Ülkede en fazla vaka, 3 milyon 519 bin 208 ile Maharaştra, 1 milyon 180 bin 397 ile Kerala, 1 milyon 83 bin 647 ile Karnataka eyaletlerinde saptandı.

Virüs bulaştıktan sonra iyileşenlerin sayısının 12 milyon 336 bin 36'ya ulaştığı ülkede, 1 milyon 365 bin 674 kişinin de tedavisi sürüyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, Hindistan "dünyada en fazla vaka tespit edilen 2. ve virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü 4. ülke" konumunda bulunuyor.

Maharaştra'da yeni kısıtlamalar başlıyor

Hint basınındaki haberlere göre, ülkede en yüksek vakanın kaydedildiği Maharaştra'da Kovid-19 ile mücadele kapsamında yerel saatle 20.00'dan itibaren geçerli olacak yeni önlemler alındı.

Maharaştra Başbakanı Uddhav Thackeray, basın toplantısında, önlemlerin eyalet genelinde 15 gün uygulanacağını açıkladı.

Thackeray, bu sürede sadece temel hizmetlerin sağlanacağını söyledi.

Kuruluşlar ile halka açık yerlerin kapalı olacağını vurgulayan Thackeray, 4'ten fazla kişinin bir araya gelmesine izin verilmeyeceğini kaydetti.

Thackeray, şimdilik sokağa çıkma yasağı ilan edilmeyeceğini ama sert tedbirlerin de gerekli olduğunun altını çizdi.

Bu kısıtlamaları ilan ederken mutlu olmadığına dikkati çeken Thackeray, vaka sayılarında son bir aydır süren yükselişe değindi.

Thackeray "Şimdi zinciri kırmak için harekete geçmenin zamanı. Tek amaç hayat kurtarmak. Eğer biz hayatta kalabilirsek ekonomiyi de ayakta tutabiliriz. Ekmek teknesi önemli biliyorum ama hayatları kurtarmak da önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Hindistan'da yapılan aşı sayısı 111 milyon dozu aştı

Nüfusu 1,4 milyara yaklaşan ülkede hastalığa karşı kitlesel aşılama kampanyası yürütülüyor.

Hindistan Sağlık Bakanlığı, ülkede uygulanan aşı sayısının 111 milyon 179 bin 578 doz olduğunu duyurdu.

Kovid-19 aşılama verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" internet sitesine göre, Hindistan, ABD ve Çin'in ardından "dünyada en fazla aşı yapılan 3. ülke" konumunda bulunuyor.

Maharaştra, India, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hindistan'da Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı 185 bine yaklaştı - Son Dakika


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