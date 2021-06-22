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Hindistan'da Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı azalmaya devam ediyor - Son Dakika

Hindistan'da Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı azalmaya devam ediyor

22.06.2021 08:45
Hindistan'da Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı azalmaya devam ediyor, System.String[]

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerden Hindistan'da vaka sayıları azalmaya devam ediyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerden Hindistan'da vaka sayıları azalmaya devam ediyor.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 42 bin 640 yeni vaka tespit edilirken virüs nedeniyle 1167 kişi hayatını kaybetti.

Günlük vaka sayısı son 3 ayın en düşük seviyesine geriledi.

Vaka sayısı 4 Nisan'da 100 binin, 15 Nisan'da 200 binin, 21 Nisan'da 300 binin, 30 Nisan'da 400 binin üzerine çıkmıştı.

Ülkede toplam vaka sayısı 29 milyon 977 bin 861'e, can kaybı sayısı 389 bin 302'ye çıktı.

İyileşenlerin sayısı, yeni vaka sayısını aşıyor

Hindistan'da son 24 saatte 81 bin 839 Kovid-19 hastası iyileşti. İyileşenlerin sayısı 1 aydan fazla süredir yeni vaka sayısını aşarken salgının sağlık sistemine getirdiği yükün kısmen hafiflediği gözleniyor.

Ülkede halen 662 bin 521 hastanın tedavisi sürüyor.

Uygulanan aşı dozu 289 milyona yaklaştı

16 Ocak'ta başlayan aşılama kampanyasında bugüne dek 288 milyon 766 bin 201 doz aşı yapıldı.

Nüfusu 1,4 milyara yaklaşan ülkede aşılama henüz salgını durdurabilecek düzeye ulaşmadı.

Hindistan, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünyada en fazla vakanın görüldüğü 2'nci, en fazla ölümün görüldüğü 3'üncü ülke olarak öne çıkıyor.

4 Nisan, Nisan, India, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hindistan'da Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı azalmaya devam ediyor - Son Dakika


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