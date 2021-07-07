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Hindistan'da Kovid-19 salgınında hasta sayısındaki düşüş sürüyor - Son Dakika

Hindistan'da Kovid-19 salgınında hasta sayısındaki düşüş sürüyor

07.07.2021 09:02
Hindistan'da Kovid-19 salgınında hasta sayısındaki düşüş sürüyor, System.String[]

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerden Hindistan'da, tedavisi süren hasta sayısı azalmaya devam ediyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerden Hindistan'da, tedavisi süren hasta sayısı azalmaya devam ediyor.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 43 bin 733 yeni vaka tespit edildi, 930 kişi öldü, 47 bin 240 hasta iyileşti.

Tedavisi süren hasta sayısı 459 bin 920'ye geriledi.

İyileşenlerin sayısı 55 gündür günlük bazda yeni vaka sayısını aşarken salgının sağlık sistemine getirdiği yükün kısmen hafiflediği gözleniyor.

Toplam 29 milyon 799 bin 534 kişinin sağlığına kavuştuğu ülkede, iyileşme oranı yüzde 97,1'e ulaştı.

Toplam vaka sayısı 30 milyon 663 bin 665'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 404 bin 211'e çıktı.

Uygulanan aşı dozu 361 milyonu aştı

Hindistan Sağlık Bakanlığı, 16 Ocak'ta başlayan aşılama kampanyasında, bugüne dek 361 milyon 323 bin 548 doz aşı yapıldığını bildirdi.

Nüfusu 1,4 milyara yaklaşan ülkede aşılama, henüz salgını durdurabilecek düzeye ulaşmadı.

Hindistan, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünyada en fazla vakanın görüldüğü ikinci, en fazla ölümün görüldüğü üçüncü ülke olarak öne çıkıyor.

India, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hindistan'da Kovid-19 salgınında hasta sayısındaki düşüş sürüyor - Son Dakika


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