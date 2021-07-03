Üye Girişi
Hindistan'da Kovid-19 salgınında tedavisi süren hasta sayısı azalmaya devam ediyor - Son Dakika

Hindistan'da Kovid-19 salgınında tedavisi süren hasta sayısı azalmaya devam ediyor

03.07.2021 12:21
Hindistan'da Kovid-19 salgınında tedavisi süren hasta sayısı azalmaya devam ediyor, System.String[]

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerden Hindistan'da tedavisi süren hasta sayısı azalmaya devam ediyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerden Hindistan'da tedavisi süren hasta sayısı azalmaya devam ediyor.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 44 bin 111 yeni vaka tespit edildi, 738 kişi öldü, 57 bin 477 hasta iyileşti.

Tedavisi süren hasta sayısı da 495 bin 533'e geriledi.

İyileşenlerin sayısı 1 aydan fazla süredir günlük bazda yeni vaka sayısını aşarken, salgının sağlık sistemine getirdiği yükün kısmen hafiflediği gözleniyor.

Toplam 29 milyon 605 bin 779 kişinin sağlığına kavuştuğu ülkede, iyileşme oranı yüzde 97,1'e ulaştı.

Toplam vaka sayısı 30 milyon 502 bin 362'ye, virüse bağlı can kaybı sayısı 401 bin 50'ye çıktı.

Yerli Covaxin aşısı Delta varyantına karşı yüzde 65,2 etkili

NDTV'nin haberine göre, Hindistan'da biyoteknoloji şirketi Bharat Biotech tarafından üretilen ve klinik denemelerde üçüncü aşamada olan yerli aşı Covaxin'in etkililiğine ilişkin nihai sonuçlar kamuoyuna duyuruldu.

Henüz hakem onayı almayan sonuçlara göre, Covaxin'in Delta varyantına karşı yüzde 65,2 etkili olduğu bildirildi.

Öte yandan yerli aşının virüse karşı ortalama yüzde 77,8 koruma sağladığı ortaya kondu.

Şirket, Dünya Sağlık Örgütünden (DSÖ) acil kullanım onayı almak için görüşmelerde bulunuyor.

Aralarında Brezilya, İran, Meksika ve Filipinler'in olduğu 16 ülkede Covaxin'e acil kullanım izni verilmişti.

Uygulanan aşı dozu 344 milyonu aştı

Hindistan Sağlık Bakanlığı, 16 Ocak'ta başlayan aşılama kampanyasında, bugüne dek yaklaşık 344 milyon 610 bin doz aşı yapıldığını bildirdi.

Nüfusu 1,4 milyara yaklaşan ülkede aşılama henüz salgını durdurabilecek düzeye ulaşmadı.

Hindistan, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en fazla vakanın görüldüğü ikinci, en fazla ölümün görüldüğü üçüncü ülke" olarak öne çıkıyor.

India, 112, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hindistan'da Kovid-19 salgınında tedavisi süren hasta sayısı azalmaya devam ediyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

İlayda Akdoğan'ın peş peşe yayınladığı bikinili pozları, takipçilerini büyüledi 13:23 İlayda Akdoğan'ın peş peşe yayınladığı bikinili pozları, takipçilerini büyüledi Adana Demir, Belhanda bombasından sonra şimdi de Bruma'yı hedefe aldı 12:59 Adana Demir, Belhanda bombasından sonra şimdi de Bruma'yı hedefe aldı 1 yıllık takıntı cinayetle sonlandı! Çocuğa cinsel istismardan hapis yatan şahıs, bir kadını öldürdü 12:29 1 yıllık takıntı cinayetle sonlandı! Çocuğa cinsel istismardan hapis yatan şahıs, bir kadını öldürdü
Türkiye Elektrik İletim AŞ, Cumhurbaşkanı kararıyla özelleştirme kapsamına alındı 12:09 Türkiye Elektrik İletim AŞ, Cumhurbaşkanı kararıyla özelleştirme kapsamına alındı Son dakika: İçişleri Bakanlığı açıkladı: Tosuncuk bu akşam 22.30'da Türkiye'ye getirilecek 11:10 Son dakika: İçişleri Bakanlığı açıkladı: Tosuncuk bu akşam 22.30'da Türkiye'ye getirilecek Tazminatı ödenmeyen infaz koruma memuru, hakkını KDK aracılığıyla aldı 11:03 Tazminatı ödenmeyen infaz koruma memuru, hakkını KDK aracılığıyla aldı
Vatandaşların akın ettiği tatil beldemizin nüfusu 1 milyona yaklaştı! Akın akın gidiyorlar 10:38 Vatandaşların akın ettiği tatil beldemizin nüfusu 1 milyona yaklaştı! Akın akın gidiyorlar Japonya'da heyelan felaketi! En az 20 vatandaştan haber alınamıyor 09:36 Japonya'da heyelan felaketi! En az 20 vatandaştan haber alınamıyor

Son Dakika Haberleri
13:25 Son dakika: Türkiye'ye getirilmek için uçağa bindirilen Tosuncuk'tan ilk fotoğraflar geldi
13:22 İlayda Akdoğan'ın peş peşe yayınladığı bikinili pozları, takipçilerini büyüledi
13:04 Malatya'da yaşayan 110 yaşındaki Mahmut dede günde 2 litre kola içiyor
12:59 Adana Demir, Belhanda bombasından sonra şimdi de Bruma'yı hedefe aldı
12:31 Alanyaspor'dan ayrılan Salih Uçan, Beşiktaş ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı
12:09 Türkiye Elektrik İletim AŞ, Cumhurbaşkanı kararıyla özelleştirme kapsamına alındı
12:05 Wimbledon'da korkutan anlar! İstifra edip yere yığılan Tunuslu tenisçi herkesi korkuttu
11:57 Cinayetin detayları kan dondurdu! İş arkadaşını elleriyle boğup, cesedini çekiciyle taşımış
11:44 32 ülkeyle Karadeniz'de tatbikat yapan NATO'nun en büyük tedirginliği Türkiye'deki S-400'ler
11:29 Uçakta, sahayı gözyaşları içinde terk eden Spinazzola'nın ismini haykırdılar
Son dakika: Türkiye'ye getirilmek için uçağa bindirilen Tosuncuk'tan ilk fotoğraflar geldi Son dakika: Türkiye'ye getirilmek için uçağa bindirilen Tosuncuk'tan ilk fotoğraflar geldi         
13:26
Malatya'da yaşayan 110 yaşındaki Mahmut dede günde 2 litre kola içiyor Malatya'da yaşayan 110 yaşındaki Mahmut dede günde 2 litre kola içiyor         
13:04
Küçükçekmece Gölü ölü balıklarla doldu, felaketin derecesi gittikçe artıyor Küçükçekmece Gölü ölü balıklarla doldu, felaketin derecesi gittikçe artıyor         
12:35
Mert Fırat ve eşi İdil Fırat'ın pazar çıkarması görenleri şaşkına çevirdi Mert Fırat ve eşi İdil Fırat'ın pazar çıkarması görenleri şaşkına çevirdi         
12:22
Evinin önünden kaçırılan genç kız, yapılan baskınla kurtarıldı! Ailesine kavuşma anı yürekleri burktu Evinin önünden kaçırılan genç kız, yapılan baskınla kurtarıldı! Ailesine kavuşma anı yürekleri burktu         
11:23
Doğu ve Güneydoğu illerinde aşılama yüzde 40 daha az! Sağlıkçılara göre nedeni, ortaya atılan kısırlık yalanı Doğu ve Güneydoğu illerinde aşılama yüzde 40 daha az! Sağlıkçılara göre nedeni, ortaya atılan kısırlık yalanı         
11:10
Kayseri'de tasfiye edilen faizsiz konut şirketleri kepenk açmadı Kayseri'de tasfiye edilen faizsiz konut şirketleri kepenk açmadı         
10:41
Ukrayna'da geçit töreni provasında kadın askerlere topuklu ayakkabı giydirildi, ülkede kriz çıktı Ukrayna'da geçit töreni provasında kadın askerlere topuklu ayakkabı giydirildi, ülkede kriz çıktı         
09:56
Meksika Körfezi, korku filmlerini aratmadı! Alevler okyanusu sardı, ''Cehennemin gözü'' viral oldu Meksika Körfezi, korku filmlerini aratmadı! Alevler okyanusu sardı, ''Cehennemin gözü'' viral oldu         
09:12
Müge Anlı'da bir ilk yaşanacak! Anne ve babasının ölümündeki baş şüpheli Büşra'yı hipnozla konuşturacaklar Müge Anlı'da bir ilk yaşanacak! Anne ve babasının ölümündeki baş şüpheli Büşra'yı hipnozla konuşturacaklar         
09:06
Ünlü yıldız Scarlett Johansson'dan olay yaratacak cinsel ilişki itirafı Ünlü yıldız Scarlett Johansson'dan olay yaratacak cinsel ilişki itirafı         
23:21
TikTok fenomeninden infial yaratan paylaşım: Pis fakirler TikTok fenomeninden infial yaratan paylaşım: Pis fakirler         
22:47
Buket Aydın çok cesur! Derin göğüs dekolteli pozuna beğeni yağıyor Buket Aydın çok cesur! Derin göğüs dekolteli pozuna beğeni yağıyor         
19:26
Acun Ilıcalı sevgilisi Çağla Altunkaya'nın doğum gününü romantik paylaşımla kutladı, Şeyma Subaşı detayı dikkat çekti Acun Ilıcalı sevgilisi Çağla Altunkaya'nın doğum gününü romantik paylaşımla kutladı, Şeyma Subaşı detayı dikkat çekti         
17:56
Pazarda kadınların özel görüntülerini çeken sapık yakayı ele verdi! Poşet içinde hayrete düşüren düzenek Pazarda kadınların özel görüntülerini çeken sapık yakayı ele verdi! Poşet içinde hayrete düşüren düzenek         
17:08
Ukrayna maçından önce İngiltere'de rakip teknik adam Shevchenko ve eşinin çıplak fotoğrafları paylaşıldı Ukrayna maçından önce İngiltere'de rakip teknik adam Shevchenko ve eşinin çıplak fotoğrafları paylaşıldı         
17:04
Taciz olayı ABD'yi ayağa kaldırdı! Dakikalarca takip ettiği kadının üzerine atlayarak vücuduna dokundu Taciz olayı ABD'yi ayağa kaldırdı! Dakikalarca takip ettiği kadının üzerine atlayarak vücuduna dokundu         
16:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2021 14:03:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Hindistan'da Kovid-19 salgınında tedavisi süren hasta sayısı azalmaya devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement