Hindistan'da Kovid-19'un hızlı bulaşan türü görüldü - Son Dakika

Hindistan'da Kovid-19'un hızlı bulaşan türü görüldü

Hindistan'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) çabuk yayılan türüne rastlandı.

Hindistan'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) çabuk yayılan türüne rastlandı. Ülke basınındaki habere göre, Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İngiltere'den ülkeye gelen 6 kişide Kovid-19'un çabuk bulaşan türünün görüldüğü belirtildi. Söz konusu 6 kişinin izole edildiği ve onlarla seyahat eden yolcuların da karantinaya alındığı duyuruldu. Hint hükümeti, İngiltere'den yapılan uçuşların 31 Aralık'a kadar iptal edildiğini açıklamıştı.

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