YENİ DELHİ - Hindistan'da Kovid-19 vaka sayıları 4 gündür düşse de krematoryumlardaki yoğunluk sürüyor - Son Dakika

YENİ DELHİ - Hindistan'da Kovid-19 vaka sayıları 4 gündür düşse de krematoryumlardaki yoğunluk sürüyor

04.05.2021 15:27

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının 20 milyonu geçtiği Hindistan'da günlük vaka sayısında 4 gündür düşüş görülse de ülkedeki krematoryumlardaki yoğunluk devam ediyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının 20 milyonu geçtiği Hindistan'da günlük vaka sayısında 4 gündür düşüş görülse de ülkedeki krematoryumlardaki yoğunluk devam ediyor.

Salgından en fazla etkilenen ülkelerden Hindistan'da 402 bin 110 vakanın kaydedildiği 30 Nisan, salgının başından bu yana günlük en fazla vakanın tespit edildiği gün olarak kayda geçmişti.

Diğer yandan, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, 30 Nisan'ı takip eden 1, 2 ve 3 Mayıs'ta sırasıyla 392 bin 562, 370 bin 59 ve 355 bin 828 vaka tespit edildi.

Günlük kaydedilen vakalarda düşüş görülse de uzmanlar, test sayılarındaki yetersizliğin ve Kovid-19 teşhisi konulmadan evinde yaşamını yitirenlerin kayıtlara geçmeyişinin bu düşüşe neden olduğu görüşünde.

Uzmanlar, gerçek vaka ve ölü sayısının belirtilerden çok daha yüksek olduğunu ifade ediyor.

Oksijen ve aşı sorunu

Hint medyasındaki haberlere göre, Kovid-19 vakalarındaki artışın yanı sıra tıbbi oksijen ve aşı sıkıntısı nedeniyle sağlık sisteminde sorunlar baş gösterdi.

Oksijen sıkıntısı nedeniyle birçok hastanenin acil yardım çağrısı yaptığı başkent Yeni Delhi, oksijen kıtlığında ilk sırada yer alıyor.

Delhi'nin yanı sıra birçok kentteki hastanelerde de oksijen sorunu nedeniyle hastaların tedavisinde zorluk yaşanıyor.

Delhi yönetimi, oksijen nakli için ordudan yardım istedi

Delhi Başbakan Yardımcısı Manish Sisodia, merkezi hükümetin başkent için belirlediği oksijen kotasını artırdığını belirtti.

Sisodia, vakaların artmasıyla hasta yataklarının sayısını da arttırdıklarını ve bu nedenle de oksijen kotasındaki artışa rağmen hastanelerde hala oksijen sıkıntısı yaşandığını ifade etti.

Oksijen nakli konusunda acil desteğe ihtiyaç duyduklarını söyleyen Sisodia, bunun için ordu, merkezi hükümet ve özel sektör gibi farklı kaynaklardan yardım istediklerini kaydetti.

Hint uzmanlar, ülkede yüzlerce ton tıbbi oksijen üretilmesine rağmen bunun dağıtımı konusundaki eksiklikler nedeniyle hastanelerde sıkıntı yaşandığı görüşünde.

Aşı

Nüfusu 1,4 milyara yaklaşan Hindistan'da aşılama kampanyasının başlatıldığı 16 Ocak'tan bu yana 158 milyon 932 bin 921 doz aşı yapılsa da kampanya henüz salgını durdurabilecek düzeye ulaşmadı.

Halkın ortalama yüzde 11'ine Kovid-19 aşısının ilk dozu, yaklaşık yüzde 2'sine de iki doz uygulandı.

Dünyanın en büyük aşı üreticisi Hindistan Serum Enstitüsünün Üst Yöneticisi (CEO) Adar Poonawalla, dün Financial Times gazetesine verdiği röportajda, aşı sıkıntısı olduğu ve bunun birkaç ay süreceği uyarısında bulundu.

14 eyalette günlük vaka sayısı 10 binin üzerinde

Hindistan'ın günlük en yüksek vaka sayısının kayda geçtiği bazı eyaletlerde günlük Kovid-19 tespit edilen kişi sayısında kısmi düşüş görüldü.

Ülkede en çok vakanın kaydedildiği Maharaştra eyaletinde bir aydan sonra ilk kez günlük kaydedilen vaka sayısı 50 binin altına düştü. Son 24 saatte 48 bin 621 vakanın tespit edildiği Maharaştra'da toplam vaka sayısı 4 milyon 771 bin 22'ye yükseldi.

Söz konusu düşüşe rağmen 14 eyaletteki günlük vaka sayısı 10 bini geçmiş durumda. Bu eyaletler şöyle:

Karnataka (44 bin 438), Uttar Pradeş (29 bin 52), Kerala (26 bin 11), Tamil Nadu (20 bin 952), Andra Pradeş (18 bin 972), Delhi (18 bin 43), Batı Bengal (17 bin 501), Racastan (17 bin 296), Çattisgarh (15 bin 274), Haryana (12 bin 885), Gucarat (12 bin 820), Madhya Pradeş (12 bin 62) ve Bihar (11 bin 407).

Günlük can kaybı sayısının yüzde 73'ü 10 eyaletten

Hindistan'ın 10 eyaletindeki günlük can kaybı sayısı, ülke genelindeki Kovid-19 kaynaklı günlük ölü sayısının yüzde 73'ünü oluşturuyor.

567 kişinin son 24 saatte virüs nedeniyle hayatını kaybettiği Maharaştra, ülkedeki en yüksek ölüm sayısının kaydedildiği eyalet konumunda bulunuyor.

Son 24 saatte en yüksek ölü sayısının kayda geçtiği eyaletler ise şöyle:

Delhi (448), Uttar Pradeş (285), Çattisgarh (266), Karnataka (239), Pencap (155), Racastan (154), Haryana (140), Gucarat (140), Jharkhand (129).

Hindistan Sağlık Bakanlığına göre, son günlerde ülke genelindeki günlük ölü sayısında düşüş var.

Muhalefetten tam kapanma çağrısı

Muhalefetteki Hindistan Ulusal Kongresi Partisi lideri Rahul Gandhi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hükümetin Kovid-19 ile mücadele konusunda etkin davranmadığını belirtti.

Gandhi, "Şu an Kovid-19'un yayılmasını durdurmanın tek yolu tam kapanma. Hükümetin eylemsizliği birçok insanı öldürüyor." ifadelerini kullandı.

Hükümetin stratejisindeki eksiklikler nedeniyle salgınla mücadelede tek çözümün tam kapanma olduğunu vurgulayan Gandhi, hükümetin, virüsün bu aşamaya gelmesinde büyük rol oynadığını savundu.

Gandhi, "Hindistan'a karşı bir suç işlendi." dedi.

Kriket Ligi'ne ara verildi

Hindistan Kriket Kontrol Kurulundan yapılan açıklamada, Kriket Premier Ligi'nde yer alan bazı takımlardaki oyuncular ve personelde tespit edilen Kovid-19 vakalarında artış olduğu belirtildi.

Açıklamada, bunun üzerine bu yıl yapılacak Kriket Premier Ligi karşılaşmalarının süresiz ertelendiği ifade edildi.

Hindistan'da bugüne kadar 20 milyon 282 bin 833 vaka kaydedilirken 222 bin 408 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

YENİ DELHİ - Hindistan'da Kovid-19 vaka sayıları 4 gündür düşse de krematoryumlardaki yoğunluk sürüyor
YENİ DELHİ - Hindistan'da Kovid-19 vaka sayıları 4 gündür düşse de krematoryumlardaki yoğunluk sürüyor
YENİ DELHİ - Hindistan'da Kovid-19 vaka sayıları 4 gündür düşse de krematoryumlardaki yoğunluk sürüyor
YENİ DELHİ - Hindistan'da Kovid-19 vaka sayıları 4 gündür düşse de krematoryumlardaki yoğunluk sürüyor

Maharaştra, Gandhi, India, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel YENİ DELHİ - Hindistan'da Kovid-19 vaka sayıları 4 gündür düşse de krematoryumlardaki yoğunluk sürüyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Roma, Tottenham'dan kovulan Jose Mourinho'yu takımın başına getirdi Roma, Tottenham'dan kovulan Jose Mourinho'yu takımın başına getirdi Çelik halat koptu, 5'inci kattan aşağıya düşen genç feci şekilde can verdi Çelik halat koptu, 5'inci kattan aşağıya düşen genç feci şekilde can verdi İçişleri Bakanlığı'ndan 'Sigara satışı' tartışmalarına cevap gecikmedi: Tamamen dedikodu İçişleri Bakanlığı'ndan 'Sigara satışı' tartışmalarına cevap gecikmedi: Tamamen dedikodu Baba ve oğlu arazide öldürüldü! Cinayetin nedeni şaşkına çevirdi Baba ve oğlu arazide öldürüldü! Cinayetin nedeni şaşkına çevirdi Hindistan'da ilginç olay! Seçim zaferi için verdiği sözden dönmedi, dilini kesti Hindistan'da ilginç olay! Seçim zaferi için verdiği sözden dönmedi, dilini kesti Aynur Aydın'ın 20'li yaşlarına ait fotoğrafı, sosyal medyayı salladı Aynur Aydın'ın 20'li yaşlarına ait fotoğrafı, sosyal medyayı salladı İBB Mezarlık Dairesi'den 'Ölüm raporu' çıkışı: Bize gelen ölüm raporlarında koronavirüs yazmıyor İBB Mezarlık Dairesi'den 'Ölüm raporu' çıkışı: Bize gelen ölüm raporlarında koronavirüs yazmıyor Tam kapanma sürecinde yaşanan görüntü 'yok artık' dedirtti: Denize açılıp, çıplak poz verdiler Tam kapanma sürecinde yaşanan görüntü 'yok artık' dedirtti: Denize açılıp, çıplak poz verdiler

Son Dakika Haberleri
16:31 Akıma uyan Haluk Levent'in gençliği, Yılmaz Morgül'e benzetildi!
15:58 Aklı hala Türkiye'de! Talisca'dan heyecanlandıran Beşiktaş paylaşımı
15:58 İçişleri Bakanlığı'ndan 'Sigara satışı' tartışmalarına cevap gecikmedi: Tamamen dedikodu
15:53 Baba ve oğlu arazide öldürüldü! Cinayetin nedeni şaşkına çevirdi
15:48 Hindistan'da ilginç olay! Seçim zaferi için verdiği sözden dönmedi, dilini kesti
15:34 Uzman isim uyardı! Bel ağrılarına dikkat, fıtığa dönebilir
15:34 Erzurumspor'da oyuna girmek istemeyen Gomes'dan 'Maaş tepkisi': 4 aydır maaş almıyorum
15:28 Aynur Aydın'ın 20'li yaşlarına ait fotoğrafı, sosyal medyayı salladı
15:13 İBB Mezarlık Dairesi'den 'Ölüm raporu' çıkışı: Bize gelen ölüm raporlarında koronavirüs yazmıyor
15:09 Sadakatsiz dizisinin unutulmayan tokat sahnesine Yasak Elma'dan eğlenceli gönderme
Akıma uyan Haluk Levent'in gençliği, Yılmaz Morgül'e benzetildi! Akıma uyan Haluk Levent'in gençliği, Yılmaz Morgül'e benzetildi!         
16:31
'Şikayet iddiası' başını yaktı! Belediye Başkanını şikayet eden Başkan yardımcısı görevden alındı 'Şikayet iddiası' başını yaktı! Belediye Başkanını şikayet eden Başkan yardımcısı görevden alındı         
16:27
GS TV çıldırdı! Belhanda'nın ardından Burak Yılmaz'ın gollerine de sansür uygulandı GS TV çıldırdı! Belhanda'nın ardından Burak Yılmaz'ın gollerine de sansür uygulandı         
16:06
Aklı hala Türkiye'de! Talisca'dan heyecanlandıran Beşiktaş paylaşımı Aklı hala Türkiye'de! Talisca'dan heyecanlandıran Beşiktaş paylaşımı         
15:59
Sokakta bulunan erkek cesedini PKK mı yaktı? İşte gözleri PKK'ya çeviren şüpheli duvar yazısı! Sokakta bulunan erkek cesedini PKK mı yaktı? İşte gözleri PKK'ya çeviren şüpheli duvar yazısı!         
15:53
Erzurumspor'da oyuna girmek istemeyen Gomes'dan 'Maaş tepkisi': 4 aydır maaş almıyorum Erzurumspor'da oyuna girmek istemeyen Gomes'dan 'Maaş tepkisi': 4 aydır maaş almıyorum         
15:34
Yıkım yapılan binada duvar delindi, ortalık moloz yığınına döndü Yıkım yapılan binada duvar delindi, ortalık moloz yığınına döndü         
15:26
Son Dakika! Avrupa İlaç Ajansı, Çin Aşısı'nı ön değerlendirme sürecine aldı Son Dakika! Avrupa İlaç Ajansı, Çin Aşısı'nı ön değerlendirme sürecine aldı         
15:05
Ünü dünyaya yayılan 'Bayılan horoz' İngiltere'den davet aldı! Çin ve Japon medyasında gündem oldu Ünü dünyaya yayılan 'Bayılan horoz' İngiltere'den davet aldı! Çin ve Japon medyasında gündem oldu         
14:40
Online alışverişe yasak gelecek mi? İçişleri Bakanlığı yanıt verdi: Böyle bir şey söz konusu değil Online alışverişe yasak gelecek mi? İçişleri Bakanlığı yanıt verdi: Böyle bir şey söz konusu değil         
14:33
Hindistan'da durum vahim! Cesetler 280 TL'ye kiralanan dozerlerle taşınıyor Hindistan'da durum vahim! Cesetler 280 TL'ye kiralanan dozerlerle taşınıyor         
11:30
Uyuşturucu için para isteyen oğlunu av tüfeğiyle öldürdü Uyuşturucu için para isteyen oğlunu av tüfeğiyle öldürdü         
11:24
Kaymakam, ormanda kiralık araç içerisinde cinsel ilişkiye girerken basıldı Kaymakam, ormanda kiralık araç içerisinde cinsel ilişkiye girerken basıldı         
11:02
Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrılan oyuncu Uğur Güneş, yeni dizisi için imaj değiştirdi Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrılan oyuncu Uğur Güneş, yeni dizisi için imaj değiştirdi         
10:47
Çin'in fırlattığı roket kontrolden çıktı, Dünya'ya düşüyor! 3 kentte çok sayıda kişi hayatını kaybedebilir Çin'in fırlattığı roket kontrolden çıktı, Dünya'ya düşüyor! 3 kentte çok sayıda kişi hayatını kaybedebilir         
10:31
Sosyal medyada 'İzban kekosu' diye küçümsenen Ali Uçar'ın romanı çıktı Sosyal medyada 'İzban kekosu' diye küçümsenen Ali Uçar'ın romanı çıktı         
09:45
Muafiyet listesi güncellendi! İçişleri Bakanlığı, kafa karıştıran 3 konuya daha açıklık getirdi Muafiyet listesi güncellendi! İçişleri Bakanlığı, kafa karıştıran 3 konuya daha açıklık getirdi         
09:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2021 16:38:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: YENİ DELHİ - Hindistan'da Kovid-19 vaka sayıları 4 gündür düşse de krematoryumlardaki yoğunluk sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement