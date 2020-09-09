Hindistan'da Kovid-19 vaka sayılarındaki artış hızı korkutuyor – YENİ - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, sonbahara girerken, başta vakaların en yoğun olduğu ülkeler olmak üzere tüm dünyada yeni bir ivme kazandı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, eylül ayının ilk haftası geride kaldığında dünya genelinde Kovid-19 vakalarının sayısı 27,5 milyonu aştı.

Dünya genelindeki toplam Kovid-19 vakalarının yüzde 57,9'u, vaka sayıları 1 milyonu aşan ABD, Hindistan, Brezilya ve Rusya'da görüldü.

Hindistan, vaka sayılarında 4 milyon 374 bin 314 ile ABD'nin ardından 2. sıraya yerleşti.

"Worldometer"a göre, Hindistan'da 2 Eylül'de tespit edilen 82 bin 860 yeni vaka, o güne dek "tek ülkede görülen en yüksek artış" olarak kayıtlara geçti.

Bundan önce ABD'de 24 Temmuz'da görülen 78 bin 619 vaka, "tek ülkede kaydedilen en yüksek günlük artış" olmuştu.

Hindistan'da yeni vaka sayısı 3 Eylül'de 84 bin 156'a ve 4 Eylül'de ise 87 bin 115'e ulaşarak art arda yeni "tepe noktalarını" gördü. 4 Eylül'de tek bir günde kaydedilen vaka artışı, Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de Aralık 2019'dan bu yana tespit edilen 85 bin 146 vakayı geride bıraktı.

Hindistan'da günlük vaka sayısı 5 Eylül'den itibaren 90 bini aşarak 5 Eylül'de 90 bin 600'e ve 6 Eylül'de 91 bin 723'e ulaştı.

Öte yandan Hindistan'da virüse bağlı ölümlerin bilançosu da ağırlaştı. Günlük ölüm sayısı 1 Eylül'den bu yana 1000'in üzerinde seyreden Hindistan, 3 Eylül'den itibaren dünyada günlük olarak en fazla ölümün görüldüğü ülke haline geldi.