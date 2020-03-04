Hindistan'da Kovid-19 vaka sayısı 28'e yükseldi - Son Dakika

Hindistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen vaka sayısı 28'e yükseldi.

Hindistan Sağlık ve Aile Refahı, Bilim ve Teknoloji ve Yer Bilimleri Bakanı Harş Vardhan, yaptığı açıklamada, 16 İtalyan turist ve bunların şoförlerinin yanı sıra Agra'da 6, Kerala'da 3, Haydarabad ve Yeni Delhi'de 1'er kişide Kovid-19'a rastlandığını belirtti.

Ülkede Kovid-19 tespit edilen toplam vaka sayısının böylece 28'e yükseldiğini ifade eden Vardhan, Kerala'daki 3 kişinin iyileştiğini dile getirdi. Vardhan, paniğe gerek olmadığının altını çizerek, insanlardan, kalabalık mekanlardan uzak durmalarını istedi.

Güney Kore'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 33'e yükseldi



Yonhap ajansının haberine göre, Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinden (KCDC) yapılan açıklamada, ülkede Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 33'e çıktığı belirtildi.



Açıklamada, son 16 saatte 293 kişide Kovid-19 tespit edilmesiyle Güney Kore'de görülen toplam vaka sayısının 5 bin 621'e ulaştığı bildirildi.



Güney Kore Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 endişesiyle toplam 94 ülke ve bölgenin, Güney Kore'den gelen kişilere giriş kısıtlamaları veya daha katı karantina prosedürleri uyguladığı kaydedildi.

Bakanlığın internet sitesine göre, 33 ülke ve bölge, son 2 hafta içinde Güney Kore'ye seyahat eden yolcular için kesin giriş yasağı getirdi.

Diğer yandan, Güney Kore hükümeti, yeni tip koronavirüsle mücadele ve virüsün ekonomiye yansımasını hafifletmek amacıyla 11,7 trilyon won (yaklaşık 9,8 milyar dolar) ilave bütçe ayırdı.

ABD'de 122 kişi karantinadan çıkarıldı

ABD'nin Teksas eyaletinde San Antonio şehrinin sözcüsü Laura Mayes, yaptığı açıklamada, iki haftadır gözlem amacıyla Teksas hava üssünde tutulan 122 kişinin karantinadan çıkarıldığını, 7 kişinin karantina sürecinin ise devam ettiğini açıkladı.

Öte yandan, karantina altındayken testi pozitif çıkmasına rağmen yanlışlıkla bölgeden ayrılmasına izin verilen bir kadının alışveriş merkezini ziyaret etmesi paniğe yol açtı.

Alışveriş merkezi bir gün kapalı tutulurken yoğun bir temizlikten geçirildi.

Zimbabve test belgesi olmayanların girişine izin vermeyecek

Afrika ülkesi Zimbabve, yayılmayı sürdüren Kovid-19 ile mücadele kapsamında, test yaptırdığına dair belgesi bulunmayan yolcuların ülkeye girişine izin verilmeyeceğini geri gönderileceğini açıkladı.



Yerel basında çıkan haberlere göre, Sağlık ve Çocuk Bakanı Dr. Obadiah Moyo, Zimbabve'deki vakalar ve alınan önlemlerle ilgili açıklama yaptı.



Bakan Moyo, "Zimbabve'ye gelen yolcularda koronavirüs ile ilgili muayene test belgesi yoksa kendilerine teşekkür ederek onları geri gönderiyoruz." ifadelerini kullandı.

Zimbabve'de Kovid-19 taşıyan hiç kimsenin olmadığına dikkati çeken Dr. Moyo, "Ülkeye koronavirüsün girmemesi için tüm sıkı önlemleri alacağız." vurgusu yaptı.

Afrika kıtasında Cezayir, Mısır, Nijerya, Senegal, Tunus ve Fas'ta Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 12'ye çıktı.

Londra Kitap Fuarı iptal edildi

İngiltere'de 10-12 Mart'ta yapılması planlanan Londra Kitap Fuarı, Avrupa'daki Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle iptal edildi.



Fuar organizatörlerince yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 salgınının etkilerinin İngiltere'de ve bütün Avrupa'da yaşamın her alanında etkisini hissettirdiği belirtilerek, "Bunları göz önünde tutarak bu yılki etkinliği gerçekleştirmeme kararı almak zorunda kaldık." ifadesi kullanıldı.



Her yıl 50'den fazla ülkenin katıldığı fuar, 100'den fazla ülkeden ortalama 25 bin ziyaretçi çekiyordu.



İngiltere'deki vaka sayısı bugün tespit edilen iki yeni hasta ile 53'e yükseldi.



İlk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilen Kovid-19'un, kısa sürede diğer şehir ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "acil durum" ilan etmişti.

DSÖ, son olarak Kovid-19 için küresel risk seviyesini "yüksekten" "çok yükseğe" çıkarmıştı.



Kovid-19 salgını nedeniyle dünya genelinde 2 bin 981'i Çin'de olmak üzere 3 bin 203 kişi yaşamını yitirirken, virüsün bulaştığı kişi sayısı 93 bini geçmişti.