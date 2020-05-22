Hindistan'da Kovid-19 vaka sayısında en fazla günlük artış kaydedildi - Son Dakika

Hindistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında şimdiye kadarki en fazla günlük artış kaydedildi.

NDTV kanalının haberine göre, Hindistan Sağlık ve Aile Refahı Bakanlığından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 6 bin 88 kişide Kovid-19 tespit edildiği bildirildi.

Bu, virüsün ülkede ilk saptandığı 30 Ocak'tan bu yana kayda geçen "en yüksek günlük vaka artışı" oldu.

Ülke genelindeki vaka sayısı 119 bin 524'e yükselirken, hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 600'e çıktı.

Salgından en çok etkilenen Maharaştra eyaletinde vaka sayısı 41 bin 642'ye, ölenlerin sayısı 1454'e ulaştı. Bu eyaleti, 13 bin 967 vakayla Tamil Nadu ve 12 bin 905 vakayla Gucerat izledi.

Ülke genelinde iyileşenlerin sayısı da 49 bin 26'ya yükseldi.