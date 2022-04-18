Hindistan'da Kovid-19 vakaları bir günde yüzde 90 arttı - Son Dakika
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Hindistan'da Kovid-19 vakaları bir günde yüzde 90 arttı

18.04.2022 17:18
Hindistan'da Kovid-19 vakaları bir günde yüzde 90 arttı

Hindistan'da düne kıyasla Kovid-19 vakalarında yüzde 90 oranında artış görüldü.

Hindistan'da düne kıyasla Kovid-19 vakalarında yüzde 90 oranında artış görüldü.

Hindustan Times'ın haberine göre, yaklaşık bir ayın ardından Hindistan'da günlük vaka sayıları 2 binler civarına yükseldi.

Son 24 saatte 2 bin 183 vakanın ve 214 ölümün kaydedildiği ülkede, vaka sayıları bir önceki güne kıyasla yüzde 90 oranında arttı.

Öte yandan, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), ülkedeki Kovid-19 kaynaklı ölümlerin resmi kaynakların açıkladığından yaklaşık 8 kat fazla olabileceğini açıkladı.

Hindistan hükümeti, DSÖ'ye tepki gösterdi.

Hindistan Sağlık Bakanlığı konuya ilişkin açıklamasında, DSÖ'nün coğrafya ve nüfus bakımından birbirinden çok farklı ülkelerin Kovid-19 ölümlerini hesaplamak için aynı modele başvurduğu ve bu durumun doğru olmadığı ifade edildi.

Açıklamada, DSÖ'nün Hindistan'ın 18 eyaletinden gelen "doğrulanmamış verileri" kullandığı ileri sürüldü.

Hindistan kaynaklarına göre, salgının başından bu yana ülkede 43 milyon 44 bin 280 vaka ve 521 bin 965 Kovid-19 kaynaklı ölüm kaydedildi. Hindistan, ABD ve Brezilya'nın ardından dünya genelinde en çok ölümün görüldüğü üçüncü ülke konumunda bulunuyor.

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Dünya Sağlık Örgütü, Togo Cumhuriyeti, India, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hindistan'da Kovid-19 vakaları bir günde yüzde 90 arttı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hindistan'da Kovid-19 vakaları bir günde yüzde 90 arttı - Son Dakika
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