Son Dakika Haberleri: Hindistan'da kripto para birimlerinin yasaklanmasını öngören teklif
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Hindistan'da kripto para birimlerinin yasaklanmasını öngören teklif

50 dakika önce

Hindistan hükümetine bağlı bir çalışma kolu, ülke genelinde kripto para birimleri ticaretinin yasaklanmasını talep eden bir teklif sundu.

Hindistan'da kripto para birimlerinin yasaklanmasını öngören teklif, System.String[]
Hindistan hükümetine bağlı bir çalışma kolu, ülke genelinde kripto para birimleri ticaretinin yasaklanmasını talep eden bir teklif sundu.
Hindistan Ekonomik İşler Bakanı Subhash Chandra Garg'ın öncülüğünde sunulan teklifte, "kripto para birimleri madenciliği, üretimi, satışı, transferi yapan veya piyasaya kripto para birimi süren" kişilere 10 yıl hapis cezası verilmesi yer alıyor.


Hindistan, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 05:23 Kaynak: DHA
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