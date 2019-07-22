Hindistan'da kripto para birimlerinin yasaklanmasını öngören teklif
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Hindistan hükümetine bağlı bir çalışma kolu, ülke genelinde kripto para birimleri ticaretinin yasaklanmasını talep eden bir teklif sundu.
Hindistan Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 05:23 Kaynak: DHA
hükümetine bağlı bir çalışma kolu, ülke genelinde kripto para birimleri ticaretinin yasaklanmasını talep eden bir teklif sundu.
Hindistan Ekonomik İşler Bakanı Subhash Chandra Garg'ın öncülüğünde sunulan teklifte, "kripto para birimleri madenciliği, üretimi, satışı, transferi yapan veya piyasaya kripto para birimi süren" kişilere 10 yıl hapis cezası verilmesi yer alıyor.
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