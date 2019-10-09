Son Dakika Haberleri: Hindistan'da küçük kız 4 yaşındaki kardeşini leopardan kurtardı
Son Dakika Güncel Hindistan'da küçük kız 4 yaşındaki kardeşini leopardan kurtardı

Hindistan'da küçük kız 4 yaşındaki kardeşini leopardan kurtardı

1 saat önce

Hindistan'da 11 yaşındaki bir kız çocuğu, üzerine kapandığı 4 yaşındaki kardeşini leopar saldırısından korumayı başardı.

Hindistan'da küçük kız 4 yaşındaki kardeşini leopardan kurtardı, System.String[]

Hindistan'da 11 yaşındaki bir kız çocuğu, üzerine kapandığı 4 yaşındaki kardeşini leopar saldırısından korumayı başardı.

NDTV kanalının haberine göre, Devkundai Talli köyünde yaşayan ve adının Rakhi olduğu açıklanan kız çocuğu, erkek kardeşiyle dışarıda oyun oynadığı sırada bir leoparın saldırısına uğrayarak ağır yaralandı.

Küçük kızın teyzesi Madhu Devi, leoparın yaklaştığını gören Rakhi'nin kaçmak yerine kardeşinin üzerine kapandığını ve onu vahşi hayvanın saldırısından koruduğunu belirtti.

4 yaşındaki çocuğun leopardan büyük ölçüde zarar görmeden kurtulduğunu aktaran Devi, Rakhi'nin ise boynundan ağır yaralar aldığını ifade etti.

Küçük kız, leopar saldırısının hemen ardından olay yerine koşan köylüler tarafından önce yakındaki bir hastaneye kaldırıldı, daha sonra ise daha teşekküllü bir hastaneye sevk edildi.

Uttarakhand eyaleti Başbakanı Trivendra Singh Rawat, Rakhi'nin ailesini arayarak, gösterdiği cesaretten ötürü küçük kızı tebrik etti ve ailesine her türlü yardımın sağlanacağını söyledi.

Rakhi'nin tedavisi için ailesine 100 bin Hindistan rupisi de verildi.

Hindistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 04:36 Kaynak: AA
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