Son Dakika Haberleri: Hindistan'da kum fırtınası: 19 ölü
Son Dakika Güncel Haber

Hindistan'da kum fırtınası: 19 ölü

42 dakika önce

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletini etkisi altına alan kum fırtınası 19 kişinin ölümüne neden oldu.

Hindistan'da kum fırtınası: 19 ölü, System.String[]
Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletini etkisi altına alan kum fırtınası 19 kişinin ölümüne neden oldu. Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletini etkisi altına alan kum fırtınası ve yıldırım düşmesi sonucu 19 kişi öldü, 49 kişi yaralandı. Hayatını kaybeden 19 kişinin bazılarının fırtına sonucu devrilen ağacın altında kaldığı, bazılarının da yıldırım düşmesi sonucu öldüğü bildirildi. Ayrıca fırtınada çok sayıda hayvanın telef olduğu aktarıldı. Uttar Pradeş eyaleti Başbakanı Yogi Adityanath, fırtına sonucu olaylardan etkilenenlere yardım sağlanacağını açıkladı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 07:25 Kaynak: İHA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yol kenarında ölü bulundu, otobüs çarptığı ortaya çıktı Teröristbaşı Abdullah Öcalan: Açlık grevi ölümleri hem ailelere hem bana büyük zarar verdi Kocaeli'deki yangınla ilgili fabrika sahibi gözaltına alındı Rus şirketi Rostec'ten S-400 açıklaması: Teslimat 2 ay içerisinde başlayacak

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.6.2019 20:07:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hindistan'da kum fırtınası: 19 ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]