Hindistan'da kuyuya düşen çocuk 104 saat sonra kurtarıldı - Son Dakika
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Hindistan'da kuyuya düşen çocuk 104 saat sonra kurtarıldı

15.06.2022 15:25

- Hindistan'da kuyuya düşen çocuk 104 saat sonra kurtarıldı Hindistan'ın Chhattisgarh eyaletinde konuşma ve işitme güçlüğü yaşayan küçük çocuk, düştüğü kuyudan 104 saat sonra kurtarıldı.

- Hindistan'da kuyuya düşen çocuk 104 saat sonra kurtarıldı

YENİ DELHİ - Hindistan'ın Chhattisgarh eyaletinde konuşma ve işitme güçlüğü yaşayan küçük çocuk, düştüğü kuyudan 104 saat sonra kurtarıldı.

Hindistan'ın Chhattisgarh eyaletindeki Pihrid köyünde 10 Haziran'da evinin arka bahçesinde oynayan 11 yaşındaki Rahul Sahu, 24 metre derinliğindeki bir kuyuya düştü. Cuma akşamı başlatılan geniş çaplı kurtarma operasyonuna Ulusal Afet Müdahale Gücü yetkilileri, ordu, polis ve yerel yönetim de dahil olmak üzere 500'den fazla personel katıldı. Konuşma ve işitme güçlüğü yaşadığı belirtilen çocuğa, tünel kazılarak 104 saat sonra ulaşılabildi. Düştüğü kuyudan görevliler tarafından 4 gün sonra sedyeyle çıkarılan çocuk Bilaspur'daki Apollo Hastanesine kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Chhattisgarh Başbakanı Bhupesh Baghel de, "Herkesin duaları ve kurtarma ekibinin amansız ve özverili çabalarıyla Rahul Sahu güvenli bir şekilde kurtarıldı" dedi.

Hindistan'da kuyuya düşen çocuk 104 saat sonra kurtarıldı
Hindistan'da kuyuya düşen çocuk 104 saat sonra kurtarıldı
Hindistan'da kuyuya düşen çocuk 104 saat sonra kurtarıldı
Hindistan'da kuyuya düşen çocuk 104 saat sonra kurtarıldı
Hindistan'da kuyuya düşen çocuk 104 saat sonra kurtarıldı
Hindistan'da kuyuya düşen çocuk 104 saat sonra kurtarıldı
Hindistan'da kuyuya düşen çocuk 104 saat sonra kurtarıldı
Hindistan'da kuyuya düşen çocuk 104 saat sonra kurtarıldı
Hindistan'da kuyuya düşen çocuk 104 saat sonra kurtarıldı
Hindistan'da kuyuya düşen çocuk 104 saat sonra kurtarıldı
Hindistan'da kuyuya düşen çocuk 104 saat sonra kurtarıldı

YORUMLAR
500
Kuyuya düşen inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı Kuyuya düşen inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı Dereye düşen at 3 gün sonra böyle kurtarıldı Dereye düşen at 3 gün sonra böyle kurtarıldı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hindistan'da kuyuya düşen çocuk 104 saat sonra kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hindistan'da kuyuya düşen çocuk 104 saat sonra kurtarıldı - Son Dakika
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