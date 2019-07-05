Son Dakika Haberleri: Hindistan'da leopar saldırısı: 1 ölü
Son Dakika Güncel Haber

Hindistan'da leopar saldırısı: 1 ölü

26 dakika önce

Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinde leoparın saldırması sonucunda bir kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'da leopar saldırısı: 1 ölü, System.String[]

Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinde leoparın saldırısına uğrayan bir kişi öldü.

"Press Trust of India" haber ajansında yer alan haberde, eyaletin dağlık Pauri bölgesinde yarısı yenmiş bir erkek cesedinin bulunduğu belirtildi.

Pauri'de istasyon görevlisi olarak çalışan Ajay Kumar tarafından dün akşam saatlerinde bulunan erkek cesedinin, bölgedeki bir otelde çalışan Manoj Kumar'a ait olduğu açıklandı.

DAHA ÖNCE AYNI BÖLGEDE AYNI DURUMDAN 2 KİŞİ YARALANMIŞTI

Manoj Kumar'ın vücudundaki izlerden hareketle bir leopar tarafından öldürüldüğü belirlenirken, aynı bölgede daha önce de iki kişinin leopar saldırısı sonucu yaralandığı kaydedildi.

Yetkililerin leoparı yakalayabilmek için tuzak hazırladığı ve yerel halktan tedbirli olmalarını istediği belirtildi.

Hindistan'ın Gujerat, Himachal Pradesh, Maharashtra ve Uttarakhand eyaletlerinde çok sayıda kişi vahşi hayvan saldırıları sonucu hayatını kaybediyor.

Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 03:05 Kaynak: AA
Uttarakhand, Hindistan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hindistan'da eski politikacı, tecavüzcüleri öldürenlere 1500 dolar ödül vereceğini söyledi Anahtarını unuttuğu dairesine pencereden girmeye çalışan ev sahibi, feci şekilde can verdi Kamboçya'da öldürülen Türkün cenazesi Adana'ya getirildi Düğün sabahı damadı öldüren kayınbirader konuştu: Onu şeytan olarak gördüm

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.7.2019 15:32:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hindistan'da leopar saldırısı: 1 ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]