Son Dakika Haberleri: Hindistan'da leopar saldırısı: 2 ölü
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Hindistan'da leopar saldırısı: 2 ölü

1 saat önce

Hindistan'ın Gucerat eyaletinde leopar saldırısı sonucu iki tarım işçisi hayatını kaybetti.

Hindistan'da leopar saldırısı: 2 ölü, System.String[]

Hindistan'ın Gucerat eyaletinde leopar saldırısı sonucu iki tarım işçisi hayatını kaybetti.

Hint haber ajansı Press Trust of India'da (PTI) yer alan habere göre, yetkililer, eyaletin Amreli bölgesinde ormanlık alandaki bir köyde iki kişinin leopar saldırısına uğradığını belirtti.

Yetkililer, akraba oldukları belirtilen tarım işçilerinin uyudukları sırada yırtıcı hayvanın saldırısı sonucu yaşamını yitirdiğini ve cesetlerinin bu sabah bulunduğunu bildirdi. Hayvanın yakalanması için köy civarında kafesler kurulduğu aktarıldı.

Dün aynı bölgede 5 yaşındaki bir çocuk, leopar saldırısı sonucu hayatını kaybetmişti.

Hindistan, India, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 04:48 Kaynak: AA
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