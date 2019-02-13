Son Dakika Haberleri: Hindistan'da Lisede Patlama

Hindistan'da Lisede Patlama

7 saat önce

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde bir lisede meydana gelen patlamada 25 öğrenci yaralandı.

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Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde bir lisede meydana gelen patlamada 25 öğrenci yaralandı.

Emniyet yetkilisi S.P. Pani, Pulwama'nın Kakapora kasabasında, bir okulun 10. sınıfında patlama olduğunu belirtti.

Pani, polisin, patlayıcının sınıfa nasıl sokulduğunu araştırdığını ifade etti.

Yaralı öğrencilerin kaldırıldığı iki hastanenin doktorları, 25 öğrenciyi tedavi ettiklerini ve öğrencilerin hayati riski bulunmadığını bildirdi.

Patlamanın yaşandığı okulun müdürü Javaid Ahmed, basına yaptığı açıklamada, "Bir patlama sesi duyduk ve bir transformatörün patladığını sandık. Aniden öğrencilerin ağladığını ve yardım istediğini gördük." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 05:34 Kaynak: AA

Hindistan, Güncel
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