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Hindistan'da mahkeme, başkentteki hava kirliliğine karşı acil önlemler alınmasını istedi - Son Dakika

Hindistan'da mahkeme, başkentteki hava kirliliğine karşı acil önlemler alınmasını istedi

15.11.2021 17:42
Hindistan'da mahkeme, başkentteki hava kirliliğine karşı acil önlemler alınmasını istedi

Hindistan Yüksek Mahkemesi, özellikle başkent ve çevresini etkisi altına alan hava kirliliği nedeniyle yetkililerden "evden çalışma" uygulaması da dahil acil önlemler almasını istedi.

Hindistan Yüksek Mahkemesi, özellikle başkent ve çevresini etkisi altına alan hava kirliliği nedeniyle yetkililerden "evden çalışma" uygulaması da dahil acil önlemler almasını istedi.

Hindustan Times'ın haberine göre, mahkeme kararı, yetkililerin hava kirliliği ile mücadele kapsamında aldığı okulların kapatılması ve inşaat faaliyetlerinin 4 gün boyunca durdurulması gibi önlemlerin ardından geldi.

Mahkeme Başkanı NV Ramana ve beraberindeki iki hakim, başkentteki resmi dairelerin kapatılması ve evden çalışma uygulamasına geçilmesi; Pencap, Haryana ve Uttar Pradeş'te iki hafta boyunca çiftçilerin anız yakmasının yasaklanması dahil atılacak somut adımları listeledi.

Bunların yanı sıra mahkeme heyeti, yetkilerden zorunlu olmayan araç trafiğinin durdurulması, endüstriyel kirliliğin azaltılması ve tozun sınırlandırılması için tedbir almalarını istedi.

Yüksek Mahkeme, 17 Kasım Çarşamba sabahına kadar merkezden ve söz konusu eyaletlerden uygulanacak önlemlere ilişkin bir rapor sunmalarını isteyerek, rapora göre kararını vereceğini açıkladı.

Yeni Delhi'de Hava Kalitesi Endeksi (AQI) bugün itibarıyla 500 üzerinden 343'te kalırken hafta sonunda bu oran 499 seviyesine kadar çıkmıştı.

Hava kirliliği nedeniyle 13 Kasım'da başkentte eğitime 1 hafta ara verilmişti.

Hava kirliliği son yıllarda Yeni Delhi'nin en önemli sorunlarının başında geliyor. Şehir, dünyanın en kirli başkentlerinden biri olarak gösteriliyor.

2019'da yapılan bir araştırmada, Hindistan'ın hava kirliliğinin ülkede 1,2 milyondan fazla kişinin ölümünde etkili olduğu öne sürülmüştü.

Chicago Üniversitesi Enerji Politikası Enstitüsü (EPIC) tarafından yayınlanan bir çalışma ise Hindistan'da tehlikeli boyutlara ulaşan hava kirliliğinin milyonlarca insanın yaşam süresini 9 yıla kadar kısaltabileceğini ortaya koymuştu.

Yeni Delhi'de özellikle kasım-ocak aylarında çiftçilerin anız yakması, şehirdeki kömürle çalışan tesislerin ve endüstriyel işletmelerin faaliyetleri nedeniyle hava kirliliği en yüksek seviyelere ulaşıyor.

Hava Kirliliği, Mahkeme, India, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hindistan'da mahkeme, başkentteki hava kirliliğine karşı acil önlemler alınmasını istedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hindistan'da mahkeme, başkentteki hava kirliliğine karşı acil önlemler alınmasını istedi - Son Dakika
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