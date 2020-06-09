Hindistan'da mahkeme eyalet hükümetlerinin göçmen işçileri evlerine göndermesine hükmetti - Son Dakika

YENİ Hindistan Yüksek Mahkemesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek amacıyla uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle ülkenin çeşitli bölgelerinde mahsur kalan göçmen işçilerin evlerine eyalet yönetimleri tarafından gönderilmesine karar verdi.

Yüksek Mahkemeden açıklanan kararda, eyalet yönetimlerinden, mahsur kalan işçilerin belirlenerek 15 gün içinde evlerine gönderilmeleri istendi.

Kararda, eyalet hükümetlerine, göçmen işçilerin evlerine dönmeye çalıştıkları sırada sokağa çıkma yasağını ihlal ettikleri gerekçesiyle açılan davaların da geri çekilmesi talimatı verildi.

Yüksek Mahkeme ayrıca eyalet hükümetlerinin yardım masaları oluşturularak işçiler evlerine döndüklerinde istihdam edilmeleri için plan hazırlanmasına hükmetti.

Hindistan'da Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek amacıyla 25 Mart'ta uygulanmaya başlanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle ülkenin çeşitli bölgelerinde mahsur kalan göçmen işçilerin evlerine dönme mücadelesi ölümcül hal alarak insani krize dönüşmüştü.

Yasağın başladığı ilk günden itibaren evlerine dönebilmek için defalarca yetkililere çağrıda bulunan göçmen işçiler, hükümetin geç harekete geçmesi üzerine evlerine ve ailelerine ulaşabilmek için yüzlerce kilometrelik yolları eşleri ve çocuklarıyla yürüyerek bisiklet sürerek veya otostop çekerek katetmek zorunda kalmıştı.

SaveLife Foundation adlı sivil toplum kuruluşuna göre 25-26 Mayıs'ta bu yolculuklarda yaklaşık 200 göçmen işçi trafik kazalarında can verdi. Çok sayıda göçmen işçi ise açlık, yorgunluk, intihar ve polis şiddeti gibi sebeplerle yaşamını yitirdi.

Hindistan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 267 bin 748 kişide tespit edilen Kovid-19 nedeniyle 7 bin 481 kişi hayatını kaybetti.