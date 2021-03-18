Hindistan'da mahkeme, ülkelerine gönderilmek için tutulan Arakanlıların serbest bırakılma talebini görüşecek - Son Dakika

Hindistan'da Yüksek Mahkeme, ülkenin Cammu Keşmir bölgesinde Myanmar'a geri gönderilmek üzere bir merkezde tutulan Arakanlıların serbest bırakılması talebini görüşecek.

Indianexpress gazetesinin haberine göre, Cammu Keşmir bölgesindeki geri gönderilme merkezinde tutulan Arakanlı Mohammed Salimullah, mahkemeye başvurarak, merkezde tutulan 150'den fazla Arakanlının serbest bırakılmasını talep etti.

Salimullah başvurusunda, merkezlerde tutulan bu kişilerin ülkelerine geri gönderilmesinin Hindistan'ın mültecilere karşı yükümlülükleri ve onları koruma görevine aykırı olduğunu belirtti.

Yüksek Mahkeme söz konusu başvuruyu değerlendirmeye alacağını belirterek, 25 Mart'ta talebe ilişkin duruşmanın görülmesine karar verdi.

Salimullah, Arakanlı mültecilerin gözaltına alınmasının yasa dışı olduğunu ifade etti.

Hindistan, 6 Mart'ta Cammu Keşmir'deki eski bir hapishaneyi geri gönderme merkezine çevirerek, iade etmeyi planladığı 150'den fazla Arakanlıyı buraya göndermişti.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

Birleşmiş Milletler'e (BM) göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bine ulaştı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.