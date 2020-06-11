Hindistan'da mahsur kalan Türk terapistler, zor günlerinde yanlarında olan ülkelerine borçlarını... - Son Dakika

Hindistan'da mahsur kalan Türk terapistler, zor günlerinde yanlarında olan ülkelerine borçlarını...

Covid-19 salgınında Hindistan'da mahsur kaldıktan sonra çektiği videoda gözyaşları içinde yardım isteyen ve Türkiye'ye getirilen su terapisti Seda Yavaş ile dört arkadaşı 'Ülkemize borcumuzu ödemek istiyoruz' diyerek meslekleri ile ilgili sosyal sorumluluk projesine başladılar.

Hindistan'da mahsur kalan Türk terapistler, zor günlerinde yanlarında olan ülkelerine borçlarını..., System.String[]

Covid-19 salgınında Hindistan'da mahsur kaldıktan sonra çektiği videoda gözyaşları içinde yardım isteyen ve Türkiye'ye getirilen su terapisti Seda Yavaş ile dört arkadaşı 'Ülkemize borcumuzu ödemek istiyoruz' diyerek meslekleri ile ilgili sosyal sorumluluk projesine başladılar.


Korona virüs salgınında pandemi ilan edilmesi üzerine sınırların kapanması ve uçuşların iptal edilmesi sonrası Hindistan'da mahsur kalan Seda Yavaş, Gökçen Yücekaya, Pınar Genç, Güneş Atalay ve Ceren Başgül Nebioğlu, Türkiye'ye getirildikten sonra ayrılmadılar ve sosyal sorumluluk projesine başladılar. Seda Yavaş ve arkadaşları Muğla'nın Dalaman ilçesindeki termal otel sahiplerinin daveti üzerine yaşlı ve yardıma muhtaç vatandaşlara ücretsiz su terapisi yapmaya başladılar.


Seda Yavaş'ı tüm Türkiye Hindistan'da gözyaşları içinde çektiği ve Türkiye'den yardım talep ettiği video ile tanıdı. Sosyal medyadaki videosunun Türk televizyonlarında gündeme gelmesinin ardından Hindistan'daki Türk vatandaşları THY uçağı ile İzmir'e getirilmiş ve 14 günlük karantina sonrası taburcu edilmişlerdi. Bu süreci yakından takip eden Dalaman'daki Termal Otel sahipleri, kendileriyle sosyal sorumluluk projesi için irtibata geçtiler.


Ücretsiz tedavi hizmeti vermeye başladılar


Hindistan'dan Türkiye'ye getirilmelerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri, Dışişleri Bakanlıkları ve THY'nin büyük katkısı bulunduğunu söyleyen Seda Yavaş, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kendilerini ene zor günlerinde kucak açtığını ve Türkiye'ye bu borçlarını ödemek için sosyal sorumluluk projesine başladıklarını açıkladı.


15 gündür Dalaman'daki tesiste romatizma, fıtık ve astım gibi rahatsızlığı bulunan vatandaşlar ücretsiz tedavi edilirken, su terapisi için İstanbul'dan gelen Ferdane Arabacı, "Benim ayaklarım ve bütün vücudumda problemlerim var. Yıllarca bel fıtığı, bey kayması, ayakta problemlerim. Burada bir kızımız bel terapisi yaptı Tibet kaseleri ile. Bir seansta yarım saat bu terapiyi yaptı. Ben azar azar yürüyorken, koşarak yürüyebilirim diyebilirim" diye konuştu.


15 gündür su terapisi gören Seren Selvi ise, "Su terapisi yapıldı bize. Suda bir takım seanslar gördük. Astım mağarasına girdik. Bende aileden gelen bir problem vardı. Baba astım, hala astım. Astım mağarasında nefesimiz açıldı. Şu anda kendimi çok iyi hissediyorum" dedi.


"Türkiye imkansızı yaptı"


Hindistan'a terapi eğitimi için giden ve Covid-19 salgını sonrası mahsur kalan Seda Yavaş da, "Hindistan'da daha büyük kapsamlı bir eğitim vardı. Fakat 18 Mart'ta tüm havuzlar kapatıldı. Yabancılar otellerden çıkartıldı. Çünkü biz onlar gibi değildik. Hemen fark ediliyorduk. Bu sefer sokakta kalma süreci başladı. O dönemlerde ülkeme, devletime her kanaldan bunları duyurmaya çalıştım. Sosyal medya üzerinden bir grup kurdum. Sağolsun Türkiye Cumhuriyeti, Cumhurbaşkanımız sesimizi duydu. Bizi Türkiye'ye getirdi. Şu an orada kalmış 50 kişi daha vardı. Bunların 33'ü uçakla geldi. Bunu kimse bilmiyor. Biz sosyal medya grubundan takip ettiğimiz için onların sürecini çok iyi biliyoruz. Cuma günü 17 kişilik bir grup daha gelecek ve 33 kişinin tamamı tek uçakla geldi. Bu gerçekten bir ülkenin yapması imkansız bir şey. Türkiye bunu yaptı" dedi.


"Ülkemizin bize verdiğini geri ödemek istiyoruz"


Zor günlerinde kendilerine kucak açan Türkiye Cumhuriyeti'ne borçlarının bulunduğunu açıklayan Seda Yavaş, "Biz Hindistan'da kalmış, hayatını terapiye ve insanlara adamış olarak bu süreci takip eden Dalaman'daki termal otel sahipleri bize kapılarını açtı. Termal tesisi işleten grup dedi ki, 'biz size bu ortamı sağlayalım. Çünkü zaten bizim doğal bir kaynak suyumuz var. Burada deri hastalıklarını, sedef hastalıklarını tedavi ediyoruz ama bizim fizyoterapistimiz, kemik sağılığı ve ses frekansı kullanılan mağaralarımız da var. Gelin birlikte bu sosyal sorumluluk projesini devam ettirelim. Türkiye'deki hasta ve özellikle covid sonrası kötü hisseden insanlara kapı açalım' dediler ve biz bu niyetle buraya geldik. Çok güzel neticeler alıyoruz. Çünkü bizim buradaki sularımız covid hastalarını tedavi eden, o sülfürün yaydığı, çok yan mesafede bile terapi yapsak bile birbirimize bulaştırma riski olmayan, aksine bunu bloke eden bir yanı var. Gelir gelmez ayağımızın tozu ile insanlara tedavi etmeye başladık. Bir kere bu bizim için çok önemli. Yani ülkemizin bize verdiğini biz de gerisin geriye iade ettik. Çok mutluyuz" dedi.


"İnsanlara faydamız dokunsun"


Termal tesis ortaklarından Didem Uyanık ise, "Türkiye ve dünya Covid-19 nedeniyle zor bir süreçten geçiyor. Biz de sosyal sorumluluk projesi yaptık. İnsanlara ne kadar faydamız olursa o kadar mutlu olacağız. Tüm halkımızı bekliyoruz" dedi. - MUĞLA

Koronavirüs, Hindistan, Türkiye, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.06.2020 11:24 Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Hindistan'da mahsur kalan Türk terapistler, zor günlerinde yanlarında olan ülkelerine borçlarını... - Son Dakika

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