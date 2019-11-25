Son Dakika Haberleri: Hindistan'da Maocu isyancılar iş makinelerini hedef alıyor
Son Dakika Güncel Hindistan'da Maocu isyancılar iş makinelerini hedef alıyor - Son Dakika

Hindistan'da Maocu isyancılar iş makinelerini hedef alıyor

6 saat önce

Hindistan'ın Çatisgarh eyaletinde Maocu isyancılar, Ulusal Maden Geliştirme Şirketinin (NMDC) 9 inşaat aracı ve iş makinesini ateşe verdi.

Hindistan'da Maocu isyancılar iş makinelerini hedef alıyor, System.String[]

Hindistan'ın Çatisgarh eyaletinde Maocu isyancılar, Ulusal Maden Geliştirme Şirketinin (NMDC) 9 inşaat aracı ve iş makinesini ateşe verdi.


Hindustan Times'ın haberine göre, emniyet yetkilisi Sunderaj P, Danetwada bölgesinde NMDC'ye ait Kirandul maden bölgesinde 6 damperli kamyon ve 3 iş makinesinin Maocu isyancılar tarafından ateşe verildiğini belirtti.


Saldırının ardından güvenlik güçlerinin olay yerine intikal ettiğini ancak isyancıların ormana doğru kaçtığını aktaran Sunderaj P, "Maocular baskı altında olduklarından, varlıklarını göstermek için şimdi de bu bölgelerdeki araçları hedef alıyorlar. Bölgede kapsamlı operasyon başlattık." dedi.


Benzer bir olayın cumartesi gecesi Naryanpur bölgesinde de yaşandığını hatırlatan Sunderaj P, Maocu isyancıların, yol yapım çalışmasının sürdüğü bir bölgede 4 inşaat aracını ateşe verdiğini söyledi.


Çin'in devrimci lideri Mao Zedong'dan ilham alan Maocu isyancılar, 1967'den bu yana Hindistan'ın kuzeyi, doğusu ve merkezindeki birçok eyalette silahlı eylemler düzenliyor.


Maocu isyancılar, kabile ve yoksulların daha geniş haklara sahip olması için çatıştıklarını ileri sürüyor.


Güney Asya Terörizm Portalı verilerine göre, güvenlik güçleri ile Maocu isyancılar arasında çıkan çatışmalarda, 1999'dan itibaren 8 bini sivil 14 bin kişi hayatını kaybetti.

Hindistan, Maden, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 09:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Irak'ta protestocular valilik binasını ateşe verdi
Çocuklarını alevlerin arasından çekip alan anne, sevinemedi TBMM'de CHP'nin Kenan Evren teklifi AK Parti'de memnuniyetle karşılandı: Teşekkür ediyoruz Ankara'da F-16'lar S-400 için havalandı! İlk test başarılı geçti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2019 15:44:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hindistan'da Maocu isyancılar iş makinelerini hedef alıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]