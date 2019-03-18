Son Dakika Haberleri: Hindistan'da Maocu İsyancıların Saldırıları

Hindistan'da Maocu İsyancıların Saldırıları

1 saat önce

Hindistan'ın Çatisgarh eyaletinde, Maocu isyancıların güvenlik güçlerini hedef aldığı saldırıda, Hint polis teşkilatına bağlı 1 milis gücü (CRPF) öldü, 4'ü yaralandı.

Hindistan'da Maocu İsyancıların Saldırıları, System.String[]
Hindistan'ın Çatisgarh eyaletinde, Maocu isyancıların güvenlik güçlerini hedef aldığı saldırıda, Hint polis teşkilatına bağlı 1 milis gücü (CRPF) öldü, 4'ü yaralandı.

"Hindustan Times"ın haberine göre yetkililer, Dantewada bölgesinin Aranpur mevkinde devriye gezen polis ekipleri ile Hint polis teşkilatına bağlı milis güçlerinin Maocu isyancılar tarafından el yapımı patlayıcı kullanılarak ve ateş açılarak hedef alındığını belirtti.

Patlayıcının infilak etmesinin ardından isyancıların, güvenlik görevlilerine ateş açtığını ifade eden yetkililer, yerel saatle 16.30 sıralarında meydana gelen saldırıda 1 milis gücünün hayatını kaybettiğini, 4 milis gücünün yaralandığını bildirdi.

Yaralıların, tedavi altına alınmak üzere helikopterle Raipur kentine götürüldüğü ifade edildi.

Bazı yerel kaynaklar yaralı sayısının 5 olduğunu aktardı.

Çin'in devrimci lideri Mao Zedong'dan ilham alan Maocu isyancılar, 1967'den bu yana Hindistan'ın kuzeyi, doğusu ve merkezindeki birçok eyalette silahlı eylemler düzenliyor.

Maocu isyancılar, kabile halklarının ve yoksulların daha geniş haklara sahip olması için çatıştıklarını ileri sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 07:29 Kaynak: AA

Polis, Hindistan, Güncel
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