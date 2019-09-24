Son Dakika Haberleri: Hindistan'da Maocu isyancıların saldırıları
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Hindistan'da Maocu isyancıların saldırıları

1 saat önce

Hindistan'ın Çatisgarh eyaletinde, Maocu isyancıların el yapımı patlayıcıyla düzenlediği saldırıda 3 sivil öldü.

Hindistan'da Maocu isyancıların saldırıları, System.String[]

Hindistan'ın Çatisgarh eyaletinde, Maocu isyancıların el yapımı patlayıcıyla düzenlediği saldırıda 3 sivil öldü.

Hindustan Times'ın haberine göre polis, Kanker bölgesinde Maocu isyancıların yakıt dolu bir tankeri el yapımı patlayıcı kullanarak infilak ettirmesi sonucu 3 sivilin hayatını kaybettiğini belirtti.

Çatisgarh emniyet yetkilisi DM Awasthi, "Kanker'in Raoghat yöresinde bazı inşaat sahalarında kullanılan bir yakıt tankeri, Maoistler tarafından el yapımı patlayıcı ile patlatıldı. Saldırıda 3 sivil öldü." dedi.

Polis, saldırının hemen akabinde bölgede güvenlik çemberi oluşturan emniyet güçleri ile isyancılar arasında silahlı çatışma çıktığını ve çatışmanın hala devam ettiğini bildirdi.

Çin'in devrimci lideri Mao Zedong'dan ilham alan Maocu isyancılar, 1967'den bu yana Hindistan'ın kuzeyi, doğusu ve merkezindeki birçok eyalette silahlı eylemler düzenliyor.


Maocu isyancılar, kabile halklarının ve yoksulların daha geniş haklara sahip olması için çatıştıklarını ileri sürüyor.

Hindistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 02:52 Kaynak: AA
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