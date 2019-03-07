Hindistan'da Maocu İsyancılarla Çatışma

Hindistan'ın Carkhand eyaletinde güvenlik güçleri ile Maocu isyancılar arasında çıkan silahlı çatışmada 3 isyancı öldü.

Hindistan'ın Carkhand eyaletinde güvenlik güçleri ile Maocu isyancılar arasında çıkan silahlı çatışmada 3 isyancı öldü.



Polis, Hazaribagh bölgesinde güvenlik güçleri ile Maocu isyancılar arasında çıkan çatışmanın ardından Hint polis teşkilatına bağlı milis güçlerin (CRPF) bölgede 3 Maocu isyancının cesedini bulduğunu belirtti.



Çatışmanın ardından ölen isyancılara ait silahların da ele geçirildiği kaydedildi.



Kaçan isyancıları yakalamak için polis çalışma başlattı.



Çin'in devrimci lideri Mao Zedong'dan ilham alan Maocu isyancılar, 1967'den bu yana Hindistan'ın kuzeyi, doğusu ve merkezindeki birçok eyalette silahlı eylemler düzenliyor.





Maocu isyancılar, kabile halklarının ve yoksulların daha geniş haklara sahip olması için çatıştıklarını ileri sürüyor.

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