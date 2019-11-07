Son Dakika Haberleri: Hindistan'da Maocu isyancılarla çatışma
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Hindistan'da Maocu isyancılarla çatışma

6 saat önce

Hindistan'ın Çatisgarh eyaletinde güvenlik güçleriyle Maocu isyancılar arasında çıkan çatışmada 1 isyancının öldüğü bildirildi.

Hindistan'da Maocu isyancılarla çatışma, System.String[]

Hindistan'ın Çatisgarh eyaletinde güvenlik güçleriyle Maocu isyancılar arasında çıkan çatışmada 1 isyancının öldüğü bildirildi.

Hint haber ajansı Press Trust of India'da (PTI) yer alan habere göre, eyaletin Bijapur bölgesinde ormanlık alanda güvenlik görevlileriyle Maocu isyancılar arasında çatışma çıktı.

Çatışmada 1 isyancı yaşamını yitirdi.

Çin'in devrimci lideri Mao Zedong'dan ilham alan Maocu isyancılar, 1967'den bu yana Hindistan'ın kuzeyi, doğusu ve merkezindeki birçok eyalette silahlı eylemler düzenliyor.

Maocu isyancılar, kabile ve yoksulların daha geniş haklara sahip olması için çatıştıklarını ileri sürüyor.

Güney Asya Terörizm Portalı verilerine göre, güvenlik güçleri ile Maocu isyancılar arasında çıkan çatışmalarda, 1999'dan itibaren 8 bini sivil, 14 bin kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Hindistan, India, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 10:06 Kaynak: AA
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