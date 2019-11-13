Son Dakika Haberleri: Hindistan'da Maocu isyancılarla çatışmada bir isyancı öldü
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Hindistan'da Maocu isyancılarla çatışmada bir isyancı öldü

6 saat önce

Hindistan'ın Çatisgarh eyaletinde güvenlik görevlileriyle Maocu isyancılar arasında çıkan çatışmada bir isyancı öldü.

Hindistan'da Maocu isyancılarla çatışmada bir isyancı öldü, System.String[]

Hindistan'ın Çatisgarh eyaletinde güvenlik görevlileriyle Maocu isyancılar arasında çıkan çatışmada bir isyancı öldü.

Hint basınındaki haberlere göre, eyaletin Sukma bölgesinde ormanlık bir alanda güvenlik güçleriyle Maocular arasında çatışma çıktı.

Çatışmada bir isyancı öldü.

Yetkililer, öldürülen Maocunun, başında 100 bin rupi (Yaklaşık bin 400 dolar) ödül bulunan Kadti Mutta olduğunu açıkladı.

Çin'in devrimci lideri Mao Zedong'dan ilham alan Maocu isyancılar, 1967'den bu yana Hindistan'ın kuzeyi, doğusu ve merkezindeki birçok eyalette silahlı eylemler düzenliyor.

Maocu isyancılar, kabile ve yoksulların daha geniş haklara sahip olması için çatıştıklarını ileri sürüyor.

Güney Asya Terörizm Portalı verilerine göre, güvenlik güçleri ile Maocu isyancılar arasında çıkan çatışmalarda, 1999'dan itibaren 8 bini sivil 14 bin kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Hindistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 04:26 Kaynak: AA
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