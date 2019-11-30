Hindistan'da Maocu isyancılarla çıkan çatışmada iki isyancı öldü

Hindistan'ın Maharaştra eyaletinde güvenlik görevlileriyle Maocu isyancılar arasında çıkan çatışmada, biri kadın iki isyancı öldü.

Yerel basındaki haberlere göre, eyaletin Gadçiroli bölgesinde güvenlik güçleriyle Maocular arasında çatışma çıktı.

Çıkan çatışmada biri kadın iki isyancı hayatını kaybetti.

Çin'in devrimci lideri Mao Zedong'dan ilham alan Maocu isyancılar, 1967'den bu yana Hindistan'ın kuzeyi, doğusu ve merkezindeki birçok eyalette silahlı eylemler düzenliyor.

Maocu isyancılar, kabile ve yoksulların daha geniş haklara sahip olması için çatıştıklarını ileri sürüyor.

Güney Asya Terörizm Portalı verilerine göre, güvenlik güçleri ile Maocu isyancılar arasında çıkan çatışmalarda, 1999'dan itibaren 8 bini sivil 14 bin kişi hayatını kaybetti.