Son Dakika Haberleri: Hindistan'da Maocu isyancılarla çıkan çatışmada iki isyancı öldü
Son Dakika Güncel Hindistan'da Maocu isyancılarla çıkan çatışmada iki isyancı öldü - Son Dakika

Hindistan'da Maocu isyancılarla çıkan çatışmada iki isyancı öldü

6 saat önce

Hindistan'ın Maharaştra eyaletinde güvenlik görevlileriyle Maocu isyancılar arasında çıkan çatışmada, biri kadın iki isyancı öldü.

Hindistan'da Maocu isyancılarla çıkan çatışmada iki isyancı öldü, System.String[]

Hindistan'ın Maharaştra eyaletinde güvenlik görevlileriyle Maocu isyancılar arasında çıkan çatışmada, biri kadın iki isyancı öldü.

Yerel basındaki haberlere göre, eyaletin Gadçiroli bölgesinde güvenlik güçleriyle Maocular arasında çatışma çıktı.

Çıkan çatışmada biri kadın iki isyancı hayatını kaybetti.

Çin'in devrimci lideri Mao Zedong'dan ilham alan Maocu isyancılar, 1967'den bu yana Hindistan'ın kuzeyi, doğusu ve merkezindeki birçok eyalette silahlı eylemler düzenliyor.

Maocu isyancılar, kabile ve yoksulların daha geniş haklara sahip olması için çatıştıklarını ileri sürüyor.

Güney Asya Terörizm Portalı verilerine göre, güvenlik güçleri ile Maocu isyancılar arasında çıkan çatışmalarda, 1999'dan itibaren 8 bini sivil 14 bin kişi hayatını kaybetti.

Maharaştra, Hindistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 05:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



HSK, öldürülmeden önce 23 kez suç duyurusunda bulunan Ayşe Tuba Arslan'ın ölümüyle ilgili inceleme başlattı
EURO 2020'de ölüm grubu belli oldu! Londra'daki bıçaklı saldırının detayları belli oldu! Saldırgana müdahale eden kişinin cinayet işlediği açıklandı Otel odasındaki sesten korkan kadın bankanın balkonunda mahsur kaldı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2019 23:54:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hindistan'da Maocu isyancılarla çıkan çatışmada iki isyancı öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]