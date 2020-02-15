Hindistan'da Maocu isyancılarla çıkan çatışmada bir isyancı öldü - Son Dakika
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Hindistan'da Maocu isyancılarla çıkan çatışmada bir isyancı öldü

6 saat önce

Hindistan'ın Çatisgarh eyaletinde güvenlik güçleriyle Maocu isyancılar arasında çıkan çatışmada, bir isyancı öldü.

Hindistan'da Maocu isyancılarla çıkan çatışmada bir isyancı öldü, System.String[]

Hindistan'ın Çatisgarh eyaletinde güvenlik güçleriyle Maocu isyancılar arasında çıkan çatışmada, bir isyancı öldü.

Hint basınındaki haberlere göre, eyaletin Sukma bölgesindeki ormanlık alanda devriye gezen güvenlik görevlileriyle Maocular arasında çatışma çıktı. Çatışmada bir Maocu yaşamını yitirdi.

Çin'in devrimci lideri Mao Zedong'dan ilham alan Maocu isyancılar, 1967'den bu yana Hindistan'ın kuzeyi, doğusu ve merkezindeki birçok eyalette silahlı eylemler düzenliyor. Maocu isyancılar, kabile ve yoksulların daha geniş haklara sahip olması için çatıştıklarını ileri sürüyor.

Güney Asya Terörizm Portalı verilerine göre, güvenlik güçleri ile Maocu isyancılar arasında çıkan çatışmalarda, 1999'dan itibaren 8 bini sivil 14 binin üzerinde kişi hayatını kaybetti.

Hindistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 06:16 Kaynak: AA
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