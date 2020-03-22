Hindistan'da Maocu isyancılarla çıkan çatışmada 17 güvenlik görevlisi öldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hindistan'da Maocu isyancılarla çıkan çatışmada 17 güvenlik görevlisi öldü - Son Dakika

Hindistan'da Maocu isyancılarla çıkan çatışmada 17 güvenlik görevlisi öldü

6 saat önce

Hindistan'ın Çatisgarh eyaletinde Maocu isyancılarla çıkan çatışmada 17 güvenlik görevlisi öldü.

Hindistan'da Maocu isyancılarla çıkan çatışmada 17 güvenlik görevlisi öldü, System.String[]

Hindistan'ın Çatisgarh eyaletinde Maocu isyancılarla çıkan çatışmada 17 güvenlik görevlisi öldü.

Hint basınındaki haberlere göre, eyaletin Sukma bölgesinde güvenlik güçleri Maocu isyancılar tarafından pusuya düşürüldü.

Çıkan çatışmada 17 güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi.

Yetkililer, Maocu isyancılara operasyon için bölgeye ek personel gönderildiğini belirtti.

Çin'in devrimci lideri Mao Zedong'dan ilham alan Maocu isyancılar, 1967'den bu yana Hindistan'ın kuzeyi, doğusu ve merkezindeki birçok eyalette silahlı eylemler düzenliyor. Maocu isyancılar, kabile ve yoksulların daha geniş haklara sahip olması için çatıştıklarını ileri sürüyor.

Güney Asya Terörizm Portalı verilerine göre, güvenlik güçleri ile Maocu isyancılar arasında çıkan çatışmalarda 1999'dan itibaren 8 bini sivil 14 binin üzerinde kişi hayatını kaybetti.

Hindistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 06:14 Kaynak: AA

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