Son Dakika Haberleri: Hindistan'da Maocu isyancılarla çıkan çatışmada 4 polis öldü
Son Dakika Güncel Hindistan'da Maocu isyancılarla çıkan çatışmada 4 polis öldü - Son Dakika

Hindistan'da Maocu isyancılarla çıkan çatışmada 4 polis öldü

6 saat önce

Hindistan'ın Jaharkand eyaletinde güvenlik görevlileriyle Maocu isyancılar arasında çıkan çatışmada, 4 polis memuru hayatını kaybetti.

Hindistan'da Maocu isyancılarla çıkan çatışmada 4 polis öldü, System.String[]

Hindistan'ın Jaharkand eyaletinde güvenlik görevlileriyle Maocu isyancılar arasında çıkan çatışmada, 4 polis memuru hayatını kaybetti.

Hint haber ajansı Press Trust of India'da (PTI) yer alan habere göre, eyaletin Latehar bölgesinde, Maocu isyancılar tarafından devriyedeki bir polis aracına ateş açıldı.

Çıkan çatışmada biri müfettiş yardımcısı 4 polis yaşamını yitirdi.

Jaharkand Eyaleti Başbakanı Raghubar Das, saldırıyı kınadığını belirterek, hayatını kaybeden güvenlik görevlilerinin ailelerine başsağlığı diledi.

Çin'in devrimci lideri Mao Zedong'dan ilham alan Maocu isyancılar, 1967'den bu yana Hindistan'ın kuzeyi, doğusu ve merkezindeki birçok eyalette silahlı eylemler düzenliyor.

Maocu isyancılar, kabile ve yoksulların daha geniş haklara sahip olması için çatıştıklarını ileri sürüyor.

Güney Asya Terörizm Portalı verilerine göre, güvenlik güçleri ile Maocu isyancılar arasında çıkan çatışmalarda, 1999'dan itibaren 8 bini sivil 14 bin kişi hayatını kaybetti.

Hindistan, India, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 05:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Muharrem İnce "Kılıçdaroğlu ile kameraların karşısına geçip kumpası beraber bozalım" sözünü geri çekti
Önder Aksakal'dan "Beştepe'ye giden CHP'li" iddialarıyla ilgili açıklama: CHP içerisinde bu tip entrikalar hep olmuştur Osmaniye'de yolcu otobüsü şarampole devrildi: 25 yaralı Rabia Naz soruşturmasında DNA sonucu açıklandı! Sol tırnağındaki erkek DNA'sı, baba ve oğul ile uyumlu çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2019 00:10:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hindistan'da Maocu isyancılarla çıkan çatışmada 4 polis öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]