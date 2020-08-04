Hindistan'da maske ve korona virüs şeklinde yemek - Son Dakika

Hindistan'da maske ve korona virüs şeklinde yemek

Hindistan'da bir restoran işletmecisi, korona virüs salgını nedeniyle azalan müşteri sayısını arttırmak için maske ve korona virüs şeklinde yemek yaptı.

Hindistan'da maske ve korona virüs şeklinde yemek, System.String[]

Hindistan'da bir restoran işletmecisi, korona virüs salgını nedeniyle azalan müşteri sayısını arttırmak için maske ve korona virüs şeklinde yemek yaptı.

Hindistan'da aylardır uygulanan sokağa çıkma yasağı ve sosyal mesafeyi koruma zorunluluğu nedeniyle vatandaşlar restoranlara gitmeyi bıraktı. Dünyaca ünlü Hint yemeklerinin satıldığı sokak ve kaldırımlar bu süreçte boş kalırken, büyük restoranlar eski günlerini arıyor. Hindistan'ın Racastan eyaletinin Jodhpur'un şehrinde yıllardır hizmet veren restoranın işletmecisi Yash Solanki, Covid-19 nedeniyle restorana girmeye çekinen müşterilerin ilgisini çekmek için kimsenin yapmadığı bir yönteme başvurdu. Yash Solanki, korona virüse karşı vatandaşların kullandığı cerrahi maske ve Covid-19 virüs şeklinde yemekler yapıp servis etmeye başladı.

Solanki'in yaptığı yemeklerin isimleri de müşterileri güldürüyor. Maske şekli verdiği pideye Hintçe 'Maske- Nun' ismini koydu. Solanki, patates, soğan, sebze, acı biber ve hamurla yaptığı korona virüs şeklindeki diğer yemeğin adını da 'Covid-Kari' yaptı.

Eşi benzeri olmayan yemekleri hakkında konuşan Solanki, "Korona virüsün başladığın günden beri çok zor günler geçiriyoruz. Artık gelen müşteri oranımızda yüzde 80 düşüş yaşıyoruz. Onun için yeni bir yöntem düşündüm ve kimsenin yapmadığı ilginç bir yemek şekli hazırladım. Bu yemeklerden birinin ismi 'Covid-Kari' oluyor. Şeklini ise televizyonlarda gördüğümüz korona virüsün şekline benzettik. Diğerini ise cerrahi maskesi gibi şekillendirdik. Biz bu yemeklerde özel baharatlar kullanıyoruz ve bunlar müşterinin sağılığı için çok yararlı. Virüsten korkan vatandaşlar artık dışarıya çıkmıyor. Ancak yeni uyguladığımız yöntemden sonra 1-2 günde az da olsa bir hareketlik oldu. Sosyal medya ve Hint medyası da bu olayı şimdi çok konuştuğu için müşterinin ilgisini de çekiyor. Umarım bu yöntemle müşteri sayımızda ciddi artış olur" dedi. - RAJASTHAN

Koronavirüs, Hindistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.08.2020 04:39

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Hindistan'da maske ve korona virüs şeklinde yemek - Son Dakika
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