Hindistan'da "maskeni tak" kavgası kamerada - Son Dakika

Hindistan'da "maskeni tak" kavgası kamerada

Hindistan'ın Nellore adlı şehrindeki bir turizm acentesinde çalışan bir personel, maske takmayan mesai arkadaşıyla arasında kavga çıktı.

Hindistan'ın Nellore adlı şehrindeki bir turizm acentesinde çalışan bir personel, maske takmayan mesai arkadaşıyla arasında kavga çıktı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Hindistan'ın Nellore adlı şehrindeki bir turizm acentesinde çalışan Checuri Usharani adlı kişi, mesai arkadaşı Bhaskar Rao'yu maske takması konusunda uyardı. Uyarıya sinirlenen Rao, bir sandalyenin kolunu kırarak Usharani'nin üzerine yürüdü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. İki personelin kavgasını ayırmak için ofisteki diğer çalışanlar araya girdi. Aldığı darbelerle ayakta zor duran  Usharani tedavisi için hastaneye kaldırılırken, mesai arkadaşını darp eden Rao polis tarafından gözalaltına alındı.

- Hindistan

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Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 10:44 Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Hindistan'da 'maskeni tak' kavgası kamerada - Son Dakika Dünya

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