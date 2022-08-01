Hindistan'da maymun çiçeği bağlantılı ilk ölüm - Son Dakika
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Hindistan'da maymun çiçeği bağlantılı ilk ölüm

01.08.2022 15:19
Hindistan'da maymun çiçeği bağlantılı ilk ölüm

Hindistan'da maymun çiçeği nedeniyle ilk kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'da maymun çiçeği nedeniyle ilk kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'da maymun çiçeği bağlantılı ilk ölüm kayıtlara geçti. Ülkenin güneybatısında bulunan Kerala eyaletinde yakın zaman içerisinde Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) seyahat eden 22 yaşındaki bir erkek hayatını kaybetti. Kerala Sağlık Bakanı Veena George, gence 19 Temmuz'da BAE'de yapılan testin pozitif çıktığını fakat ailenin Sağlık Bakanlığını bilgilendirmediğini söyledi. Hastanın 27 Temmuz'da ateş ve lenf bezlerindeki şişkinlik şikayetiyle özel bir hastaneye başvurduğunu belirten George, doktorların maymun çiçeğinden şüphelenmesini gerektirebilecek cilt döküntüleri benzeri herhangi bir semptoma rastlamadığını ifade etti. Kısa süre içerisinde durumu kötüleşen hasta ölmeden önce ventilatöre bağlandı. Hayatını kaybeden gence ölümünün ardından yapılan testlerde de virüse rastlandı. Alınan örnekler incelenmek üzere Ulusal Viroloji Enstitüsü'ne gönderildi.

TEMASLILAR İZOLE EDİLDİ

George ayrıca, hayatını kaybeden gencin ailesi ve arkadaşlarından oluşan 20 kişinin "yüksek risk" kategorisine alınarak izole edildiğini söyledi. Gençle birlikte aynı uçakta olan yolcular ise olayın ortaya çıkmasının ardından paniğe kapıldı. George, şu ana kadar yakın temaslı kişilerde endişe verici bir duruma rastlanmadığını bildirdi.

Hindistan'ın Kerala eyaletinde ve başkent Yeni Delhi'de toplam 3 maymun çiçeği vakası tespit edilmiş, 14 Temmuz'da testi pozitif çıkan ilk hasta tedavisinin tamamlanmasının ardından Cumartesi günü taburcu edilmişti.

Can kayıpları artıyor

Brezilya'da 30 Temmuz'da 41 yaşındaki bir erkek, Afrika kıtası dışında maymun çiçeği nedeniyle hayatını kaybeden ilk kişi olmuştu. İspanya'da da yaşamını yitiren 2 kişi Avrupa kıtasında maymun çiçeği bağlantılı ilk ölümler olarak kayıtlara geçmişti. Böylelikle, Afrika dışında maymun çiçeği nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 4'e yükseldi.

(İHA)

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Kaynak: İHA

Birleşik Arap Emirlikleri, Afrika, India, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hindistan'da maymun çiçeği bağlantılı ilk ölüm - Son Dakika

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