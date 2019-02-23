Son Dakika Haberleri: Hindistan'da Maytap Tüccarının Evinde Patlama: 7 Ölü

Hindistan'da Maytap Tüccarının Evinde Patlama: 7 Ölü

1 saat önce

Hindistan'da maytap ticareti yapan kişinin evinde meydana gelen patlamada 7 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'da Maytap Tüccarının Evinde Patlama: 7 Ölü, System.String[]
Hindistan'da maytap ticareti yapan kişinin evinde meydana gelen patlamada 7 kişi hayatını kaybetti.

Hindustan Times'ın haberine göre, polis, Uttar Pradeş eyaletine bağlı Bhadohi bölgesinin Rotaha köyünde maytap imal eden ve satan bir kişinin evinde meydana gelen patlama nedeniyle 7 kişinin öldüğünü belirtti.

Polis, sesi 4 kilometre kadar uzaktan duyulan güçlü patlamada tüccarın ve yanındaki evin çöktüğünü bildirdi.

Çöken evlerdeki 4 kişinin olay anında, yaralı 3'ünün ise daha sonra yaşamını yitirdiğini kaydeden polis, cesetlerin polis ve yöre halkı tarafından evlerin enkazından çıkarıldığını söyledi.

Köyde paniğe neden olan patlamanın etkisiyle, çöken evin tuğlalarının ve bazı gereçlerin evden yaklaşık 15 metre uzağa dağıldığı kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 02:46 Kaynak: AA

Polis, Hindistan, Güncel
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