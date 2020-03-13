Hindistan'da metro istasyonları dezenfekte edildi - YENİ - Son Dakika

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Hindistan'da metro istasyonları dezenfekte edildi - YENİ
6 saat önce
Metro istasyonunun dezenfekte edilmesi detaylar YENİ DELHİ - Hindistan'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında metro istasyonları dezenfekte edildi.
Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 04:47 Kaynak: AA
Metro istasyonunun dezenfekte edilmesi detaylar
YENİ DELHİ - Hindistan'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında metro istasyonları dezenfekte edildi.
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