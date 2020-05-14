Hindistan'da meydana gelen kazalarda 14 göçmen işçi öldü - Son Dakika

Hindistan'da meydana gelen iki ayrı kaza sonucu toplam 14 işçinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaleti ve Madhya Pradesh eyaletinde göçmen işçileri taşıyan araçlar kaza yaptı. Madhya Pradesh eyaletinin Guna kentindeki kazada işçileri taşıyan kamyonun otobüsle çarpışması sonucu 8 işçinin hayatını kaybettiği, 55 işçinin de yaralandığı bildirildi. Yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığı belirtildi. Madhya Pradesh Başbakanı Shivraj Singh Chouhan yaptığı açıklamada, hayatını kaybeden göçmen işçilerin ailelerine başsağlığı diledi.

Uttar Pradesh eyaleti Muzaffarnagar kentinde ise dün gece evlerine yürüyerek giden işçilere süratle gelen bir otobüs çarptı. Hint polisi kaza sonucu 6 işçinin hayatını kaybettiğini, 5 işçinin de yaralandığını bildirdi. İşçilerin Pencap eyaletinde çalıştığı, kazanın Bihar'daki evlerine yürüyerek gittikleri sırada meydana geldiği belirtildi. Polis, alkollü olduğu belirtilen otobüs şoförünün tutuklandığını ifade etti. Eyalet Başbakanı Yogi Adityanath'ın kazaya yönelik soruşturma açılmasını emrettiği ifade edildi. Hayatını kaybedenlerin ve yaralıların ailelerine tazminat ödeneceğini de açıkladı.

(İHA)