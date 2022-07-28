Hindistan'da savaş uçağı düştü: 2 ölü - Son Dakika
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Hindistan'da savaş uçağı düştü: 2 ölü

28.07.2022 20:59
Hindistan'da savaş uçağı düştü: 2 ölü

Hindistan'da MiG-21 tipi savaş uçağının düşmesi sonucu 2 pilot hayatını kaybetti.

Hindistan'da MiG-21 tipi savaş uçağının düşmesi sonucu 2 pilot hayatını kaybetti.

Hindistan'ın Rajasthan eyaletinde Hindistan Hava Kuvvetleri'ne bağlı MiG-21 tipi savaş uçağı düştü. Uçağın yerel saatle 21.00 sularında Barmer'da bulunan Bhimra köyü yakınlarına düştüğü ve 2 pilotun hayatını kaybettiği aktarıldı. Hindistan Hava Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, hayatını kaybeden pilotların ailelerine başsağlığı dilenerek, Hava Kuvvetlerinin acılı ailelerin yanında olduğu aktarıldı.

Uçağın neden düştüğü henüz bilinmezken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Uçağın eğitim uçuşu yaptığı sırada düştüğü ifade edildi. - YENİ DELHİ

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Kaynak: İHA

Racasthan, Pilot, India, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hindistan'da savaş uçağı düştü: 2 ölü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hindistan'da savaş uçağı düştü: 2 ölü - Son Dakika
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