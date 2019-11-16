Son Dakika Haberleri: Hindistan'da MiG-29K savaş uçağı düştü
Son Dakika Dünya Hindistan'da MiG-29K savaş uçağı düştü - Son Dakika Dünya

Hindistan'da MiG-29K savaş uçağı düştü

6 saat önce

Hindistan Deniz Kuvvetleri, MiG-29K model bir savaş uçağının Goa bölgesinde düştüğünü duyurdu.

Hindistan'da MiG-29K savaş uçağı düştü, System.String[]

Hindistan Deniz Kuvvetleri, MiG-29K model bir savaş uçağının Goa bölgesinde düştüğünü duyurdu.

Hindistan'da Kaptan M. Sheokhand ve Binbaşı Deepak Yadav'ın kontrolünde eğitim uçuşuna çıkan MiG-29K savaş uçağı, kalkıştan bir süre sonra Goa'da düştü. Yerel medya kaynakları, söz konusu kazanın ardından Sheokhand ve Yadav'ın güvenli bir şekilde araçtan çıktıklarını belirtirken, Deniz Kuvvetleri Sözcüsü Vivek Madhwal şu bilgileri verdi:

"Mig-29K aracında bir motor aksaklığı meydana geldi. Kaptan M. Sheokhand ve Binbaşı Deepak Yadav güvenli bir şekilde uçaktan atladı. MiG-29 eğitim uçağı Goa kıyılarında uçarken, bir kuş uçağın sağ motoruna çarptı ve motor alev aldı. İki pilot da güvenli bir şekilde kurtuldu. Uçak açık bir alana düşdü ve zarar gören olmadı."


Dünya

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 11:12 Kaynak: DHA
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