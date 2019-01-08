Son Dakika Haberleri: Hindistan'da Milyonlarca Çalışan Greve Gitti

Hindistan'da Milyonlarca Çalışan Greve Gitti

1 saat önce

YENİ Hindistan'da milyonlarca çalışan hükümetin politikalarını protesto etmek amacıyla genel greve gitti.

Hindistan'da Milyonlarca Çalışan Greve Gitti, System.String[]
YENİ Hindistan'da milyonlarca çalışan hükümetin politikalarını protesto etmek amacıyla genel greve gitti.

Hindistan Sendika Kongresi Genel Sekreteri Amarjeet Kaur, yaptığı açıklamada, yaklaşık 200 milyon işçi ve çalışanın iki gün sürecek genel greve katıldığını kaydetti.

Kaur, ülke genelindeki grevin hükümet politikalarını protesto etmek amacıyla başlatıldığını belirtti.

Ülkede artan fiyatları eleştiren sendikalar, asgari ücret ve sosyal güvenlik gibi konularda bazı iyileştirmeler talep ediyor.

Grev nedeniyle günlük hayatta aksamalar yaşanırken, okullarda iki gün boyunca eğitime ara verildi.

Bu arada Batı Bengal eyaletinin başkenti Kalküta'da polisin taş atan göstericilere müdahale ettiği belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 06:34 Kaynak: AA

İşçi, Sendika, Hindistan, Güncel
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