Son Dakika Haberleri: Hindistan'da minibüs ile kamyonet çarpıştı: 16 ölü, 8 yaralı
Son Dakika Dünya Haber

Hindistan'da minibüs ile kamyonet çarpıştı: 16 ölü, 8 yaralı

1 saat önce

Hindistan'da lastiği patlayan bir yolcu minibüsü, karşı şeritten gelen bir kamyonetle çarpıştı.

Hindistan'da minibüs ile kamyonet çarpıştı: 16 ölü, 8 yaralı, System.String[]
Hindistan'da lastiği patlayan bir yolcu minibüsü, karşı şeritten gelen bir kamyonetle çarpıştı. Kazada 16 kişi öldü, 8 kişi de yaralandı.

Kaza, Hindistan'ın kuzeybatısındaki Racastan eyaletinde, Jodhpur-Jaisalmer karayolunda meydana geldi.
Yerel medya, lastiği patlayan minibüsün kontrolden çıktığını ve karşı şeride geçerek bir kamyonete çarptığını duyurdu. Kaza sonrası bölge sakinlerinin, olay yerine geldikleri, durumu sağlık ekipleri ve polise bildirdikleri belirtildi. Yerel basın, kazada aralarında bir çocuğun da bulunduğu 16 kişinin hayatını kaybettiğini, 8 kişinin ise hastanede tedavilerinin sürdüğünü duyurdu.


Hindistan, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 02:49 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Boşanmak isteyen eşini 14 yerinden bıçaklayarak öldürdü
Amerika'da 13 yaşındaki çocuğu, arkadaşı yumrukla öldürdü Adliyeye eşini öldürürken üzerinde bulunan kanlı gömleğiyle sevk edildi Hakkari'de öğrenci servisi şarampole devrildi: 2 ölü, 5 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.9.2019 16:02:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hindistan'da minibüs ile kamyonet çarpıştı: 16 ölü, 8 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]