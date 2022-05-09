Hindistan'da Mısır Hasadı Başladı - Son Dakika
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Hindistan'da Mısır Hasadı Başladı

09.05.2022 11:47
Hindistan'da Mısır Hasadı Başladı

MORİGAON, 9 Mayıs (Xinhua) -- Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletine bağlı Morigaon bölgesinde bir çiftlikte mısır hasadı başladı.

MORİGAON, 9 Mayıs (Xinhua) -- Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletine bağlı Morigaon bölgesinde bir çiftlikte mısır hasadı başladı. Mısırlar, hasat işleminin ardından kuruması için güneşte bekletiliyor.

Hindistan'da Mısır Hasadı Başladı

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletine bağlı Morigaon bölgesinde bir çiftlikte mısır hasat eden çiftçiler, 8 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

Hindistan'da Mısır Hasadı Başladı

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletine bağlı Morigaon bölgesinde bir çiftlikte mısır hasat eden çiftçiler, 8 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

Hindistan'da Mısır Hasadı Başladı

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletine bağlı Morigaon bölgesinde bir çiftlikte mısır hasat eden çiftçiler, 8 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

Hindistan'da Mısır Hasadı Başladı

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletine bağlı Morigaon bölgesinde bir çiftlikte hasat edilen mısırları güneşte kurutan bir çiftçi, 8 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

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