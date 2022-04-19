Hindistan'da Mısır ve Buğday Hasadı Zamanı - Son Dakika
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Hindistan'da Mısır ve Buğday Hasadı Zamanı

19.04.2022 16:26
Hindistan'da Mısır ve Buğday Hasadı Zamanı

YENİ DELHİ, 19 Nisan (Xinhua) -- Hasat zamanı geldi!

YENİ DELHİ, 19 Nisan (Xinhua) -- Hasat zamanı geldi! Hindistan'ın Assam ve Pencap eyaletlerinde çiftçiler mısır ve buğday hasadıyla meşgul.

Hindistan'da <a class='keyword-sd' href='/misir/' title='Mısır'>Mısır</a> ve Buğday Hasadı Zamanı

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinin Morigaon bölgesinde bulunan bir köyde mısır hasat eden çiftçiler, 17 Nisan 2022. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

Hindistan'da Mısır ve Buğday Hasadı Zamanı

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinin Morigaon bölgesinde bulunan bir köyde mısır hasat eden çiftçiler, 17 Nisan 2022. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

Hindistan'da Mısır ve Buğday Hasadı Zamanı

Hindistan'ın kuzeyindeki Pencap eyaletinin Amritsar bölgesinde bulunan bir köyde buğday tarlasında çalışan bir biçerdöver, 18 Nisan 2022. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

Hindistan'da Mısır ve Buğday Hasadı Zamanı

Hindistan'ın kuzeyindeki Pencap eyaletinin Amritsar bölgesinde bulunan bir köyde buğday tarlasında çalışan bir biçerdöver, 18 Nisan 2022. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

Hindistan'da Mısır ve Buğday Hasadı Zamanı

Hindistan'ın kuzeyindeki Pencap eyaletinin Amritsar bölgesinde bulunan bir köyde buğday tarlasında hasat edilen buğdaylar bir yük arabasında toplanıyor, 18 Nisan 2022. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

Hindistan'da Mısır ve Buğday Hasadı Zamanı

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Hindistan'ın Assam Eyaletinde Mısır Hasadı Hindistan'ın Assam Eyaletinde Mısır Hasadı

Buğday, Hasat, Nisan, India, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Hindistan'da Mısır ve Buğday Hasadı Zamanı - Son Dakika


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