Hindistan'da Miss India Güzellik Yarışması finalistleri tartışma yarattı: 'Hepsi birbirine benziyor'

Hint sinema endüstrisi Bollywood'un süper yıldızlarından Phiyanka Chopra'nın kariyerini başlatan, Miss India Güzellik Yarışması'ydı. Dolayısıyla, yarışmanın finalistlerinin yüzlerinde bu kadar büyük gülümsemeler olması sürpriz değil. Nihayetinde, yaşamlarını değiştirebilecek bir yarışma bu.

Ama finale kalmayı başaran yarışmacılar bu kez, başarılarının tadını çıkartmak yerine, kendilerini bir fotoğraf kolajının yarattığı fırtınanın ortasında buldular.

30 finalistin portre fotoğraflarından oluşan kolaj, güzellik yarışmasını düzenleyen medya grubuna ait olan Times of India gazetesinde, tam sayfa yayımlandı.

Ve tartışma, bir Twitter kullanıcısının kolajı paylaşıp, "Sizce bu resimdeki sorun ne? diye sormasıyla başladı.

Bazı kullanıcılar, omuzlarına kadar inen fönlenmiş, parlak saçlarıyla tüm finalistlerin birbirlerine benzediklerini söyledi. Bazıları da şaka yollu, aslında hepsinin aynı insan olup olmadığını sordu.

Kolaj, Twitter'da hızla yayılırken, bazıları da sorunun kadınların kendisinde değil, Hindistan'ın açık ten saplantısında olduğunu söyledi.

Güzellik yarışmaları 1990'lı yılların ortalarından bu yana ülkede ciddi bir iş oldu. Birçok Miss India, Bollywood'da kariyer yaptı.

Ama en büyük başarıyı yakalayanlar hep açık tenli kadınlar oldu.

Bu durum, aslında pek de şaşırtıcı değil.

Hindistan'ın özellikle kadınlar söz konusu olduuğnda ortaya çıkan saplantısı iyi biliniyor ve birçok kişi, açık tenin daha koyu tene göre üstün olduğunu düşünüyor.

Örneğin "evlilik piyasasında" ten açıldıkça durumun iyileştiği genel kabul gören bir durum.

Ve 1970'li yıllarda "Fair and Lovely-Açık ve Güzel" adlı ilk ten açan kremi piyasa çıktığından bu yana, ten beyazlaştıran kremler ülkenin en çok satan kozmetiği oldu ve Bollywood yıldızları reklamlarına oynadı.

Bu krem ve jellerin reklamlarında, ürünün sadece açık bir ten değil, güzel bir iş, aşk ve evliliği de beraberinde getireceği mesajı verildi.

Ve açık tenlileri tercih eden bu tür yarışmalar da, bu bakışın daha da güçlenmesine yol açtı.

2005'te ise, tenini beyazlaştırması gerekenin sadece kadınlar olmadığı düşünüldü ve erkekler için de ten beyazlaştırma kremleri satılmaya başlandı. "Fair and Handsome-Açık ve Yakışıklı" adlı kremin reklamı da Bollywood yıldızı Shah Rukhp Khan tarafından yapıldı ve büyük bir başarı kazandı.

Bir tahmine göre, Hindistan'da kadınlara yönelik ten rengi açıcı kozmetiklerin piyasası 2023 itibariyle 716 milyon doları bulacak.

Bu ürünleri savunanlar, meselenin kişisel bir seçim olduğunu, bir kadının dudaklarını daha kırmızı hale getirmek için ruj kullanabileceği gibi, ten rengini açan kremler de kullanabileceğini söylüyorlar.

Bu savunma mantıklı gelebilir ancak karşıtları ise beyaz ten saplantısının son derece adaletsiz olduğunu, sosyal önyargıları beslediğini ve daha koyu tenlilerin kendine güvenlerini azalttığını, aynı zamanda kişisel ve profesyonel başarılarını baltaladığını vurguluyor.