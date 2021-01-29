Hindistan'da muhalefet partileri Parlamento'daki bütçe görüşmelerinin açılışını boykot etti - Son Dakika

Hindistan'da muhalefet partileri Parlamento'daki bütçe görüşmelerinin açılışını boykot etti

29.01.2021 13:27
Hindistan'da muhalefet partileri Parlamento'daki bütçe görüşmelerinin açılışını boykot etti, System.String[]

Hindistan'ın önde gelen muhalefet partileri, hükümetin yürürlükten kaldırmayı reddettiği yeni tarım yasalarını protesto eden çiftçilerle dayanışma içinde olduklarını göstermek için Parlamento'daki bütçe görüşmelerinin açılış konuşmasını boykot ettiklerini duyurdu.

Hindistan'ın önde gelen muhalefet partileri, hükümetin yürürlükten kaldırmayı reddettiği yeni tarım yasalarını protesto eden çiftçilerle dayanışma içinde olduklarını göstermek için Parlamento'daki bütçe görüşmelerinin açılış konuşmasını boykot ettiklerini duyurdu.

Hindistan'ın ana muhalefetteki Ulusal Kongre Partisi'nden yapılan açıklamada, "16 muhalefet partisi olarak, Cumhurbaşkanı Ram Nath Kovind'in Parlamento'da bütçe görüşmelerinin açılış konuşmasını, Başbakan Narendra Modi hükümetinin karalamaya çalıştığı çiftçilerle tam bir dayanışma içinde boykot ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Ulusal Kongre Partisi Lideri Rahul Gandhi de Twitter'da yaptığı bir paylaşımda, "Başbakan Narendra Modi'nin çiftçilere ve işçilere saldırarak Hindistan'ı zayıflattığını" savundu.

Çiftçi sendikası liderlerinden Naresh Tikait de Twitter hesabından, "Çiftçiler, Modi hükümeti yeni tarım yasalarını yürürlükten kaldırıncaya kadar evlerine dönmeyeceklerini söylüyorlar." ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Kovind ise Parlamento'daki bütçe oturumu açılış konuşmasında hükümetin önceliklerini sıralayarak yaşanan şiddet olaylarını "talihsiz" diye nitelendirdi ve demokrasilerde hukukun üstünlüğüne saygı gösterilmesinin beklendiğini vurguladı. Bütçenin pazartesi sunulması bekleniyor.

Öte yandan, başkent Yeni Delhi'de çiftçilerin kamp alanlarına yakın yerlerde yaşayan halk, gösterilerin artık ekonomiyi ve yaşamlarını etkilediğinden şikayet ederek çiftçilerin bölgeyi terk etmelerini istedi.

Bharatiya Kisan Çiftçi Birliği de gelecekteki eylem planına karar vermek için bugün büyük bir toplantı düzenleneceğini duyurdu.

Yeni Delhi'de 1 çiftçi ölmüştü

26 Ocak Hindistan Cumhuriyet Bayramı'nda ülke genelinde protesto düzenleyen göstericiler, başkent Yeni Delhi sınırında polis barikatlarını aşarak şehre ilerlemiş, "Kızıl Kale" adı verilen 17. yüzyıldan kalan tarihi kaleyi işgal etmişti.

Olaylarda 1 çiftçi hayatını kaybederken yaklaşık 400 polis memuru yaralanmıştı.

Öte yandan, bazı protestocuların Kızıl Kale'de asılı Hindistan bayraklarını indirerek "Halistan hareketini" temsil eden Sih ayrılıkçıların sözde bayraklarını göndere çekmesi tepkilere yol açmıştı.

Olaylardan sonra 40'tan fazla olan çiftçi birlikleri arasından 3 küçük grup protestolardan çekildiklerini açıklamıştı. Polis, 19 protestocunun tutuklandığını, aralarında çiftçi sendikası liderlerinin de bulunduğu 50 kişinin de halkı kışkırtma, kin ve düşmanlığa tahrik suçlamalarıyla sorgulanmak üzere arandığını duyurmuştu.

11 tur müzakere sonuçsuz kaldı

Hükümet ile çiftçiler arasındaki taleplerin uzlaştırılması için yapılan 11 tur müzakere sonuçsuz kalmıştı. Hükümetin kanunları 18 aylığına askıya alma teklifi de çiftçiler tarafından reddedilmişti.

Sonuçsuz kalan müzakerelerin ardından çiftçiler, protestoların devam edeceğini duyurmuştu.

Ülkede, çiftçilerin yarısından fazlasının borç içinde olduğu, 2018 ve 2019'da 20 bin 638 çiftçinin canına kıydığı ifade ediliyor.

Yeni tarım yasaları ve çiftçi protestoları

Hindistan'da Eylül 2020'de kabul edilen ve tarım sektörüne serbestleşme getiren 2 yasa, taban fiyatı ve destekleme alımı politikalarını sona erdireceği, aracı şirketlerin fiyatları düşürerek sonunda kendilerini topraksız bırakacağı gerekçesiyle çiftçiler tarafından protesto ediliyor.

Başbakan Narendra Modi hükümeti ise yeni yasaların, çiftçilere ürünlerini pazarlama özgürlüğü tanıyarak özel yatırımla tarımsal büyümeyi teşvik edeceğini savunuyor.

Parlamento, Muhalefet, Tarım, India, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hindistan'da muhalefet partileri Parlamento'daki bütçe görüşmelerinin açılışını boykot etti - Son Dakika


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