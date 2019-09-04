Son Dakika Haberleri: Hindistan'da muhalif milletvekilinin tutuklanması
Son Dakika Güncel Haber

Hindistan'da muhalif milletvekilinin tutuklanması

1 saat önce

Hindistan Ulusal Kongresi'nin (INC) Karnataka yasama meclisi üyesi D.K Shivakumar'ın kara para aklama suçlamasıyla tutuklanmasının ardından eyaletin çeşitli bölgelerinde protesto gösterileri düzenlendi.

Hindistan'da muhalif milletvekilinin tutuklanması, System.String[]

Hindistan Ulusal Kongresi'nin (INC) Karnataka yasama meclisi üyesi D.K Shivakumar'ın kara para aklama suçlamasıyla tutuklanmasının ardından eyaletin çeşitli bölgelerinde protesto gösterileri düzenlendi.

Press Trust of India'da yer alan habere göre, eyaletin Ramanagara, Chennapattana ve bu bölgelere yakın bazı kasabalarında Shivakumar'ın tutuklanmasını protesto eden göstericiler, yaktıkları lastiklerle yolları kapattı.

Ramanagara bölgesinde eğitime bir gün ara verilirken, Malavalli, Kanakapura ve Channapatna'daki gösterilerde otobüsler taşlandı.

Öte yandan bazı politikacılar Shivakumar'ın tutuklanmasını iktidardaki Hindistan Halk Partisi'nin (BJP) "muhalif sesleri bastırma" girişimi olarak niteledi.

INC'den Milletvekili D.K. Shivakumar, kara para akladığı suçlamasıyla dün tutuklanmıştı.

Shivakumar, Karnataka eyaletinde uzun yıllar yasama meclisi üyeliği yapmış, eyaletin sulama ve enerji gibi bakanlıklarını yürütmüştü.

INC'den eski Maliye Bakanı Palaniappan Chidambaram, hakkındaki yolsuzluk ve rüşvet suçlamaları nedeniyle Merkezi Soruşturma Bürosu (CBI) ekipleri tarafından geçen ay Yeni Delhi'deki konutunda tutuklanmıştı.

Hindistan, India, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 10:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kılıçdaroğlu'ndan hükümete 5 konuda çağrı: Bunları yaptıkları takdirde ilk biz alkışlayacağız
İcradan yarı fiyatına satılık ifadesi tarih oluyor Son Dakika: Ağustos'ta ihracat 13 milyar doları aştı Benzine 15 kuruş indirim bekleniyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.9.2019 11:53:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hindistan'da muhalif milletvekilinin tutuklanması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]