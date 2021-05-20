Hindistan'da Mumbai açıklarında batan mavnadaki kayıp 38 kişi için umutlar azalıyor - Son Dakika

Hindistan'da Tauktae tropik fırtınası nedeniyle Mumbai açıklarında batan mavna tipi gemideki kayıp kişilerin kurtarılması için umutların azaldığı bildirildi.

Donanma Sözcüsü Mehul Karnik, kurtarma ekiplerinin dün gece boyunca kaza mahallinde arama faaliyeti yürüttüğü ve 37 kişinin cesedine ulaştığını bildirdi.

Şimdiye dek batık mavnadaki 188 kişinin kurtarıldığını ifade eden Sözcü Karnik, 38 kişinin hala kayıp olduğunu belirtti.

Öte yandan, yetkililer Mumbai'nin kuzeyinde batan bir başka mavna için yürütülen ayrı bir operasyonda da 35 kişinin kurtarıldığı bilgisini paylaştı.

Her iki geminin de devlete ait Hindistan Petrol ve Doğal Gaz Şirketi adına taşımacılık yaptığı kaydedildi.

"Son yirmi yılın en şiddetli tropik fırtınası" olarak nitelenen Tauktae, Hindistan'ın kuzeybatı kıyısındaki Gucarat ve Maharaştra eyaletlerinde 61 kişinin ölümüne sebep oldu.

Tauktae fırtınası nedeniyle Gucarat eyaletinde yaklaşık 16 bin evde hasar meydana gelirken, rüzgarların şiddetiyle binlerce elektrik direği ve ağaç devrildi.