Son Dakika Haberleri: Hindistan'da Mumbai'deki terör saldırılarının 11. yılında anma etkinlikleri düzenleniyor
Son Dakika Güncel Hindistan'da Mumbai'deki terör saldırılarının 11. yılında anma etkinlikleri düzenleniyor - Son Dakika

Hindistan'da Mumbai'deki terör saldırılarının 11. yılında anma etkinlikleri düzenleniyor

7 saat önce

Hindistan, Mumbai (Bombay) kentinde 26 Kasım 2008'de düzenlenen terör saldırılarında hayatını kaybedenleri anıyor.

Hindistan'da Mumbai'deki terör saldırılarının 11. yılında anma etkinlikleri düzenleniyor, System.String[]

Hindistan, Mumbai (Bombay) kentinde 26 Kasım 2008'de düzenlenen terör saldırılarında hayatını kaybedenleri anıyor.

Hint yerel basınındaki haberlere göre, kamuoyunda "26/11" olarak bilinen ve 4 gün süren saldırılarda yaşamını yitiren 166 kişi için ülke genelinde çeşitli anma etkinlikleri gerçekleştiriliyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muppavarapu Venkaiah Naidu, yakınlarını yitiren ailelerle dayanışma içerisinde olduklarını vurgulayarak, hayatını kaybedenler için hürmetlerini sunduğunu ifade etti.

Savunma Bakanı Rajnat Sing, anma etkinlikleri dolayısıyla gittiği Mumbai'de, hayatını kaybedenler için duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Saldırılarda hayatını kaybeden güvenlik görevlileri için oluşturulan Polis Anıtı'nda düzenlenen resmi törene çok sayıda kişi katıldı.

Sosyal medyada konuyla ilgili paylaşımlarda bulunan binlerce kişi, saldırıyı kınayan mesajlar paylaştı.

Mumbai saldırıları

Maharaştra eyaletinin başkenti Mumbai'de 26 Kasım 2008'de düzenlenen ve 29 Kasım'da sona eren terör saldırılarında 166 kişi hayatını kaybetmiş, 300'den fazla kişi yaralanmıştı.

Saldırıları gerçekleştirenlerden 9'u öldürülmüş, Pakistan vatandaşı Muhammed Ajmal Kasab ise sağ ele geçirilmişti. Kasab, 21 Kasım 2012'de idam edilmişti.

Hindistan, Bombay, Mumbai, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 11:36 Kaynak: AA
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